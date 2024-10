EN SAVOIR PLUS

Le bitcoin est une monnaie numérique décentralisée qui fonctionne sur un réseau de chaînes de blocs (blockchain). Il a été créé en 2009 par le développeur Satoshi Nakamoto. L'objectif principal du bitcoin est d'éliminer le besoin d'intermédiaires tels que les banques ou les gouvernements dans les transactions financières. Au lieu de cela, il s'appuie sur un système pair-à-pair dans lequel les utilisateurs peuvent directement envoyer et recevoir des paiements.

Le bitcoin est stocké en tant qu'actif numérique et peut être conservé dans un portefeuille numérique. La plus petite unité de bitcoin est appelée Satoshi, qui équivaut à un cent millionième de bitcoin. La sécurité et l'intégrité des transactions en bitcoins sont assurées par la technologie de la blockchain, qui crée un registre public partagé des transactions, organisé en blocs liés.

Lorsqu'on investit dans le bitcoin, il est essentiel de comprendre les risques et les bénéfices potentiels qui y sont associés. Le bitcoin est connu pour sa grande volatilité et ne devrait être envisagé que par des personnes ayant une grande tolérance au risque et une situation financière solide. Il est important de diversifier son portefeuille d'investissement et il est généralement conseillé de ne pas allouer plus de 50% du portefeuille total à des actifs tels que le bitcoin. Il convient de noter que le prix du bitcoin peut connaître des fluctuations importantes et que les transactions effectuées avec le bitcoin sont irréversibles.

Le timing joue un rôle crucial dans l'investissement dans le bitcoin en raison de la nature 24/7 des marchés du bitcoin et de la possibilité de mouvements de prix à tout moment. Cependant, certains experts suggèrent que les meilleures heures de négociation pour le bitcoin se situent pendant les sessions de négociation actives lorsque le volume des transactions et la liquidité sont plus importants, par exemple pendant les heures de chevauchement des grands centres financiers tels que New York, Londres et Tokyo.

Le bitcoin a gagné en popularité et en développement ces dernières années, des personnalités et des entreprises de premier plan ayant approuvé son utilisation. Par exemple, Tesla, dirigé par Elon Musk, a réalisé un investissement important dans le bitcoin et a annoncé son intention de l'accepter comme moyen de paiement à l'avenir. Ces développements ont contribué à l'augmentation de la valeur et à l'adoption plus large du bitcoin.