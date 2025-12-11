Notizie del mattino (11.12.2025)

I mercati azionari dell’Asia-Pacifico stanno registrando vendite diffuse, con forti ribassi nel settore tecnologico a causa del calo di Oracle (-11%), che ha riacceso i timori sulla redditività degli investimenti in capex legati all’IA.

I futures sugli indici statunitensi sono anch’essi in netto calo. L’US100 perde l’1,25%, l’US500 lo 0,90% e l’US2000 è in ribasso dello 0,85%.

Il dollaro statunitense sta rimbalzando ed è tra le valute G10 più forti nella prima parte della giornata. L’indice USDIDX sale dello 0,14%. Si rafforza anche il franco svizzero. In controtendenza l’AUD, che perde tra lo 0,3% e lo 0,6% dopo il report sul mercato del lavoro.

L’occupazione in Australia è calata inaspettatamente di 21.300 unità, principalmente a causa di 56.5 mila posti full-time in meno, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto al 4,3% solo grazie al calo della partecipazione.

Oracle arretra di oltre l’11% dopo risultati inferiori alle attese e preoccupazioni sulle obbligazioni di capex per l’IA, stimate in 300 miliardi di dollari. Nonostante il forte aumento dell’EPS (2,26 USD contro 1,64 USD), gonfiato da un guadagno una tantum di 2,7 miliardi di USD, gli investitori si sono concentrati sul deterioramento dei ricavi da licenze (-21%) e sui rischi crescenti legati ai massicci investimenti in IA.

Il Messico ha approvato ampi dazi sulle importazioni da Cina, India, Corea, Thailandia e Indonesia, riguardanti auto (50%), tessile/abbigliamento (35%), acciaio/alluminio (35%) ed elettronica (5–35%). La misura è vista come un allineamento alla strategia politico-commerciale statunitense e un ulteriore rafforzamento dell’integrazione delle supply chain nordamericane a scapito della Cina.

L’indice sul sentiment dei grandi produttori in Giappone è salito da 3,8 a 4,7, sostenuto da esportazioni più solide e da una redditività migliorata grazie allo yen debole. È il dato più alto dalla fine del 2024, che compensa parzialmente la debolezza dei consumi delle famiglie.

La banca centrale di Hong Kong (HKMA) ha tagliato il tasso base di 25 pb al 4,0%. Hong Kong ha seguito la decisione della Fed, portando i costi di finanziamento ai livelli più bassi da ottobre 2022.

RBC prevede che acquisti delle banche centrali, domanda geopolitica e afflussi strutturali degli investitori continueranno a sostenere un mercato toro pluriennale dell’oro, nonostante il forte rally dei prezzi del 2025. Le stime indicano un prezzo medio di 4.600 USD nel 2026 e 5.100 USD nel 2027.

Musk ha confermato che SpaceX potrebbe quotarsi in borsa tra giugno e luglio 2026 con una valutazione tra 1 e 1,5 trilioni di dollari, o anche superiore con la crescita di Starlink. Ark Invest prevede una capitalizzazione di 2,5 trilioni di USD entro il 2030. Musk sta inoltre valutando meccanismi che consentirebbero agli azionisti Tesla di partecipare al capitale SpaceX.

