Principais conclusões Mercados financeiros iniciam a semana com forte volatilidade após declarações de Trump sobre o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irão

Donald Trump voltou a introduzir elevada volatilidade nos mercados financeiros, na sequência de um ultimato dirigido ao Irão durante o fim-de-semana. O norte-americano exigiu a reabertura do Estreito de Ormuz, sob pena de consequências severas, incluindo a potencial destruição de infraestruturas energéticas iranianas. Em resposta, Teerão rejeitou ceder às exigências de Washington, advertindo que qualquer ação militar desencadearia retaliações contra infraestruturas energéticas e de dessalinização em países vizinhos aliados dos Estados Unidos. Neste contexto, os mercados iniciaram a semana sob forte pressão vendedora a nível global. Observou-se uma correção nos metais preciosos, com o ouro e a prata em queda, enquanto o dólar norte-americano valorizava.

Em paralelo, o petróleo manteve uma trajetória ascendente, ainda que moderada, refletindo os riscos de disrupção na oferta.

As yields das obrigações soberanas dos países do G7 registaram igualmente uma subida, sinalizando ajustamentos nas expectativas de risco e inflação. Contudo, o sentimento de mercado sofreu uma inversão significativa após novas declarações de Donald Trump, indicando proximidade a um potencial acordo com o Irão e afastando, no curto prazo, a hipótese de ataques a infraestruturas, pelo menos nos próximos cinco dias. Um eventual entendimento implicaria a reabertura do Estreito de Ormuz, reduzindo substancialmente os riscos geopolíticos associados à região. Esta mudança de narrativa foi recebida com forte otimismo pelos investidores, traduzindo-se numa rotação para ativos de risco. Verificou-se uma recuperação expressiva dos mercados acionistas, acompanhada por uma desvalorização do dólar e uma retoma da procura por metais preciosos e dívida soberana. Os futuros do S&P500 estão a valorizar mais de 1,6%

O Brent está a cair mais de 12%

Ouro e prata recuperam quase a totalidade das quedas da manhã. Vejamos que a Prata esteve a cair perto de 10% e o ouro a cair mais de 8%. Após o anúncio, o disparo no Nasdaq100 foi de perto de 4% em 5m, um movimento de extrema euforia que pode ser observado no gráfico abaixo. xStation5 Ainda assim, permanece elevada a incerteza quanto à concretização de um acordo, com fontes iranianas a desvalorizarem a existência de progressos concretos. Apesar disso, os mercados continuam, para já, a incorporar um cenário de desanuviamento geopolítico, refletido no aumento da exposição a ativos de maior risco.

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