Em toda a Europa, tanto os mercados como os consumidores estão a questionar o abrangente e controverso acordo do Mercosul. Quais são os factos? Quem irá beneficiar e quem irá perder com a nova iniciativa comercial?
O acordo para eliminar as restrições comerciais entre a UE e os países da América Latina é um documento extremamente complexo. No entanto, apesar das negociações terem durado 25 anos, só atraiu a atenção do público na fase final.
Mercosul versus agricultores
Antes de discutir o impacto do acordo na economia e nos mercados, é necessário abordar a avalanche de controvérsias e desinformação sobre o próprio acordo.
- O Mercosul não significa a destruição da agricultura na Europa ou um declínio na qualidade dos alimentos na Europa. O Mercosul é uma iniciativa estratégica e inegociável, essencial para manter a competitividade da economia europeia. Além disso, as suas principais áreas são a mineração, bem como as indústrias de maquinaria e automóvel, não a agricultura.
No entanto, quem perderá mais com o Mercosul não serão os agricultores. Os perdedores serão os EUA, a China e a Rússia.
Quem se irá beneficiar?
O acordo visa principalmente garantir o acesso da Europa a matérias-primas minerais estratégicas. A Europa sofre com a falta de depósitos geológicos de muitos elementos essenciais. Os EUA, a China e a Rússia utilizam essa dependência contra a Europa por todos os meios disponíveis. A diversificação do abastecimento proveniente da América Latina, fabulosamente rica em recursos, mas pobre em tecnologia, resolverá este problema.
Por outro lado, a Europa poderá exportar os seus produtos industriais e de alta tecnologia para os países da América Latina. As indústrias automóvel, química, ótica, eletrónica e de maquinaria da Europa, indústrias para as quais há cada vez menos espaço tanto na Europa como nos mercados dos EUA ou da China, poderão expandir-se para um continente totalmente novo, onde a concorrência ainda é limitada e as oportunidades são enormes.
Atualmente, as importações de carne bovina para a UE totalizam cerca de 0,5 milhões de toneladas, e as de aves, cerca de 0,3 milhões de toneladas. A própria Europa produz cerca de 6 a 7 milhões de toneladas de carne bovina e 14 milhões de toneladas de aves. A quota isenta de direitos aduaneiros prevista é de apenas 100 a 200 mil toneladas.
Por outro lado, a situação é completamente diferente para o lítio, o nióbio, os metais de terras raras ou o cobre. A Europa tem uma extração e reservas insignificantes destas matérias-primas, e a procura crescerá exponencialmente para alimentar fábricas avançadas na Europa. As importações necessárias terão de aumentar 2 a 3 vezes, enquanto na América Latina vários países têm enormes depósitos e capacidade mineira não utilizada.
Quem perderá mais com o acordo do Mercosul?
Os agricultores e o setor de processamento de alimentos serão prejudicados pelo acordo devido ao óbvio aumento da concorrência no mercado. Os consumidores europeus podem esperar uma desaceleração na dinâmica de crescimento dos preços (ou mesmo quedas nos preços locais) para aves e carne bovina, que serão as principais importações agrícolas para a UE.
Isso não prejudica a qualidade: todas as normas alimentares vinculativas para os produtores da UE também se aplicam aos produtos importados. O acordo diz respeito a tarifas, não a normas. Além disso, as perdas resultantes dos preços mais baixos das commodities serão contidas não apenas por quotas restritivas, mas também compensadas por subsídios ao abrigo da PAC (Política Agrícola Comum), pelo que, mesmo para a maioria dos agricultores, este acordo não representa uma ameaça.
A Europa pode dar-se ao luxo de sabotar iniciativas estratégicas para proteger os interesses ad hoc e vagamente definidos de uma fração da população, com uma contribuição insignificante para a economia e, muitas vezes, um impacto negativo no orçamento.
O que isso significa para as empresas e os mercados?
Na Europa, não faltam empresas listadas à espera ansiosamente pela abertura de um novo capítulo na história económica europeia. Os maiores vencedores serão os fabricantes de automóveis europeus, como Volkswagen, BMW e Stellantis. A abertura de um novo mercado ajudará a travar o declínio do setor.
Gráfico BMW.DE (D1)
Os fabricantes de máquinas e de equipamentos de defesa também serão beneficiados. Gigantes industriais como Siemens, BASF, ZF e ABB ganharão com os novos mercados de vendas. O setor de defesa — representado, entre outros, pela Rheinmetall, BAE Systems, Hensoldt e Leonardo — se beneficiará de novas cadeias de abastecimento fortalecidas para matérias-primas raras.
Gráfico SIE.DE (D1)
Entre os potenciais perdedores estão os produtores de alimentos, embora aqui o problema diga respeito principalmente às empresas menores e àquelas com predominância de produtos de carne. Os grandes produtores, como a Nestlé, a Danone, a Lindt ou a Kerry, têm uma exposição reduzida aos setores em questão e, ao mesmo tempo, dispõem de uma série de mecanismos que lhes permitem defender-se da concorrência.
Naturalmente, esta não é uma lista exaustiva de todas as entidades económicas e de mercado. O acordo está prestes a tornar-se a maior zona de comércio livre do mundo e abrangerá inúmeros projetos, indústrias, empresas e iniciativas.
Num mundo de negociações comerciais conduzidas devido a ameaças e chantagens, uma iniciativa europeia da qual todas as partes se beneficiam é uma exceção positiva. O acordo está em fase final, mas a sua entrada em vigor não é certa. Tanto a Europa quanto a América do Sul estão a enfrentar um período de grande instabilidade política, e os EUA e a China estão observando de perto e podem tentar influenciar as negociações e o processo legislativo.
BoJ mantém as taxas inalteradas, apesar da mudança hawkish nas perspectivas. O que se segue para o USDJPY?
Abertura de Wall Street: Trump dá a reviravolta no sentimento
Resumo diário: “Venda a América” empurra os ativos dos EUA para o precipício (20.01.2026)
Bancos temem Trump📉
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.