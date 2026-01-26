Em toda a Europa, tanto os mercados como os consumidores estão a questionar o abrangente e controverso acordo do Mercosul. Quais são os factos? Quem irá beneficiar e quem irá perder com a nova iniciativa comercial?

O acordo para eliminar as restrições comerciais entre a UE e os países da América Latina é um documento extremamente complexo. No entanto, apesar das negociações terem durado 25 anos, só atraiu a atenção do público na fase final.

Mercosul versus agricultores

Irewolede / Unsplash

Antes de discutir o impacto do acordo na economia e nos mercados, é necessário abordar a avalanche de controvérsias e desinformação sobre o próprio acordo.

O Mercosul não significa a destruição da agricultura na Europa ou um declínio na qualidade dos alimentos na Europa. O Mercosul é uma iniciativa estratégica e inegociável, essencial para manter a competitividade da economia europeia. Além disso, as suas principais áreas são a mineração, bem como as indústrias de maquinaria e automóvel, não a agricultura.

No entanto, quem perderá mais com o Mercosul não serão os agricultores. Os perdedores serão os EUA, a China e a Rússia.

Quem se irá beneficiar?

O acordo visa principalmente garantir o acesso da Europa a matérias-primas minerais estratégicas. A Europa sofre com a falta de depósitos geológicos de muitos elementos essenciais. Os EUA, a China e a Rússia utilizam essa dependência contra a Europa por todos os meios disponíveis. A diversificação do abastecimento proveniente da América Latina, fabulosamente rica em recursos, mas pobre em tecnologia, resolverá este problema.

Por outro lado, a Europa poderá exportar os seus produtos industriais e de alta tecnologia para os países da América Latina. As indústrias automóvel, química, ótica, eletrónica e de maquinaria da Europa, indústrias para as quais há cada vez menos espaço tanto na Europa como nos mercados dos EUA ou da China, poderão expandir-se para um continente totalmente novo, onde a concorrência ainda é limitada e as oportunidades são enormes.

Atualmente, as importações de carne bovina para a UE totalizam cerca de 0,5 milhões de toneladas, e as de aves, cerca de 0,3 milhões de toneladas. A própria Europa produz cerca de 6 a 7 milhões de toneladas de carne bovina e 14 milhões de toneladas de aves. A quota isenta de direitos aduaneiros prevista é de apenas 100 a 200 mil toneladas.

Por outro lado, a situação é completamente diferente para o lítio, o nióbio, os metais de terras raras ou o cobre. A Europa tem uma extração e reservas insignificantes destas matérias-primas, e a procura crescerá exponencialmente para alimentar fábricas avançadas na Europa. As importações necessárias terão de aumentar 2 a 3 vezes, enquanto na América Latina vários países têm enormes depósitos e capacidade mineira não utilizada.

Quem perderá mais com o acordo do Mercosul?

Os agricultores e o setor de processamento de alimentos serão prejudicados pelo acordo devido ao óbvio aumento da concorrência no mercado. Os consumidores europeus podem esperar uma desaceleração na dinâmica de crescimento dos preços (ou mesmo quedas nos preços locais) para aves e carne bovina, que serão as principais importações agrícolas para a UE.

Isso não prejudica a qualidade: todas as normas alimentares vinculativas para os produtores da UE também se aplicam aos produtos importados. O acordo diz respeito a tarifas, não a normas. Além disso, as perdas resultantes dos preços mais baixos das commodities serão contidas não apenas por quotas restritivas, mas também compensadas por subsídios ao abrigo da PAC (Política Agrícola Comum), pelo que, mesmo para a maioria dos agricultores, este acordo não representa uma ameaça.

A Europa pode dar-se ao luxo de sabotar iniciativas estratégicas para proteger os interesses ad hoc e vagamente definidos de uma fração da população, com uma contribuição insignificante para a economia e, muitas vezes, um impacto negativo no orçamento.

O que isso significa para as empresas e os mercados?

Na Europa, não faltam empresas listadas à espera ansiosamente pela abertura de um novo capítulo na história económica europeia. Os maiores vencedores serão os fabricantes de automóveis europeus, como Volkswagen, BMW e Stellantis. A abertura de um novo mercado ajudará a travar o declínio do setor.

Gráfico BMW.DE (D1)

No gráfico, é possível observar uma recuperação a partir do fundo, um cruzamento das médias móveis de 100 e 200 e um retorno à tendência de alta. Fonte: xStation5

Os fabricantes de máquinas e de equipamentos de defesa também serão beneficiados. Gigantes industriais como Siemens, BASF, ZF e ABB ganharão com os novos mercados de vendas. O setor de defesa — representado, entre outros, pela Rheinmetall, BAE Systems, Hensoldt e Leonardo — se beneficiará de novas cadeias de abastecimento fortalecidas para matérias-primas raras.

Gráfico SIE.DE (D1)

A empresa mantém uma forte tendência de alta há muitos anos. Fonte: xStation5

Entre os potenciais perdedores estão os produtores de alimentos, embora aqui o problema diga respeito principalmente às empresas menores e àquelas com predominância de produtos de carne. Os grandes produtores, como a Nestlé, a Danone, a Lindt ou a Kerry, têm uma exposição reduzida aos setores em questão e, ao mesmo tempo, dispõem de uma série de mecanismos que lhes permitem defender-se da concorrência.

Naturalmente, esta não é uma lista exaustiva de todas as entidades económicas e de mercado. O acordo está prestes a tornar-se a maior zona de comércio livre do mundo e abrangerá inúmeros projetos, indústrias, empresas e iniciativas.

Num mundo de negociações comerciais conduzidas devido a ameaças e chantagens, uma iniciativa europeia da qual todas as partes se beneficiam é uma exceção positiva. O acordo está em fase final, mas a sua entrada em vigor não é certa. Tanto a Europa quanto a América do Sul estão a enfrentar um período de grande instabilidade política, e os EUA e a China estão observando de perto e podem tentar influenciar as negociações e o processo legislativo.