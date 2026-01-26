Principais conclusões Ouro e prata disparam com procura de refúgio e quebram barreiras psicológicas

A sessão de segunda-feira nos mercados de commodities garantiu o seu lugar nos livros de história como um dia de barreiras psicológicas quebradas. Os investidores, em busca de refúgio da crescente incerteza política e geopolítica, impulsionaram os preços do ouro a níveis sem precedentes. O ouro valorizou mais de 2% hoje, marcando o seu sexto dia consecutivo de ganhos, enquanto a prata subiu até 7% no seu terceiro dia consecutivo de valorização. O ouro atinge novos patamares Zlaťáky.cz / Unsplash Os preços spot do ouro ultrapassaram a marca de $5.000 por onça pela primeira vez na história na segunda-feira. O metal amarelo estabeleceu um novo recorde histórico, atingindo um pico próximo a $5.111 por onça.

Os preços estão atualmente passando por uma pequena retração técnica logo abaixo desses picos.

Este aumento dá continuidade ao forte impulso observado na semana passada, quando o ouro ultrapassou sistematicamente os marcos de $4.700, $4.800 e $4.900. Gráfico GOLD (D1) O ouro atinge marcos sucessivos quase diariamente, acelerando ainda mais a sua trajetória ascendente. Fonte: xStation5 Recuperação da prata e procura industrial A prata recusou-se a ser ofuscada, exibindo uma volatilidade ainda maior do que o ouro. Na segunda-feira, os preços da prata atingiram um recorde de $110 por onça.

Isto segue-se a uma quebra decisiva acima do nível de $100 na sexta-feira.

Os analistas apontam para uma procura sem precedentes, impulsionada tanto pelo estatuto de porto seguro da prata como pelas robustas necessidades industriais.

Embora o metal seja considerado estratégico tanto na China como nos EUA, a principal atração industrial provém da primeira. Isto é evidenciado por um prémio de preço substancial na Bolsa de Ouro de Xangai em relação aos preços spot de Nova Iorque. Gráfico Prata (S1) Os preços da prata quase triplicaram de valor nos últimos 12 meses. Fonte: xStation5 Fatores que impulsionam a tendência global de alta do ouro A atual “corrida do ouro” está a ser impulsionada por uma convergência de riscos sistémicos: Incerteza política nos EUA: A ameaça do presidente Donald Trump de impor tarifas de 100% ao Canadá caso Ottawa prossiga com um acordo comercial com a China despertou receios de uma nova escalada nas guerras comerciais globais.

A ameaça do presidente Donald Trump de impor tarifas de 100% ao Canadá caso Ottawa prossiga com um acordo comercial com a China despertou receios de uma nova escalada nas guerras comerciais globais. Geopolítica: As tensões persistentes entre a Rússia e a Ucrânia, os conflitos em curso no Médio Oriente e a instabilidade latente na Venezuela continuam a manter elevados os prémios de risco geopolítico.

As tensões persistentes entre a Rússia e a Ucrânia, os conflitos em curso no Médio Oriente e a instabilidade latente na Venezuela continuam a manter elevados os prémios de risco geopolítico. Antecipação da Fed: Os mercados estão focados na decisão da Reserva Federal sobre as taxas de juro na quarta-feira. Embora se espere que as taxas permaneçam inalteradas, os investidores estão atentos a orientações «dovish» que possam alimentar ainda mais a recuperação. Por outro lado, dados recentes dos EUA sugerem que pode ser necessária uma postura potencialmente mais «hawkish».

Os mercados estão focados na decisão da Reserva Federal sobre as taxas de juro na quarta-feira. Embora se espere que as taxas permaneçam inalteradas, os investidores estão atentos a orientações «dovish» que possam alimentar ainda mais a recuperação. Por outro lado, dados recentes dos EUA sugerem que pode ser necessária uma postura potencialmente mais «hawkish». Escassez de oferta: A prata permanece em défice estrutural há vários anos. Aumentam agora as preocupações quanto à disponibilidade física do metal para entrega, particularmente na China, embora também se observe uma atividade intensificada na bolsa COMEX. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O prémio na China está próximo de US$ 15 em comparação com os preços nos EUA, indicando uma demanda extremamente alta por prata física em Xangai. Enquanto o mercado americano permanece em grande parte “baseado em papel”, a pressão pela entrega física nos contratos chineses continua a aumentar. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A relação ouro/prata está a cair decisivamente abaixo da marca dos 50 pontos. Supondo que o ouro atinja $5.300 e a relação se comprima para 40, a prata seria teoricamente avaliada em $132,50.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.