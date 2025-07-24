viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
POLYGON

POLYGON - Kryptomeny

Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii POLYGON voči USD
Otvoriť účet
Najobľúbenejšie

Žiadne výsledky ""

Pozrite sa na úplný zoznam dostupných nástrojov

Späť na stránku nástrojov
Výkonnosť v minulosti alebo budúce prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu
NAJNOVŠIE SPRÁVY

Budte vždy informovaní o aktuálnom dianí s našimi najnovšími správami.

Viac správ
O INŠTRUMENTE

Investujte do CFD na POLYGON

Instrument which price is based on quotations of POLYGON to American Dollar
2.00% trhovej ceny
-
-
-
24 hodín od soboty 4:00 hodín do piatku 22:00 hodín
TOP INŠTRUMENTY

Pozrite sa na ďalšie inštrumenty

Všetky kryptomeny

Majte všetky svoje investície vždy po ruke

S oceňovanou a ľahko použiteľnou investičnou aplikáciou XTB

NAJNOVŠIE SPRÁVY

Budte vždy informovaní o aktuálnom dianí s našimi najnovšími správami.

Denné zhrnutie: Wall Street zmiešaná po výsledkoch;...

24. júla 2025

POLYGON stúpol o 15 % vďaka kótovaniu na...

13. septembra 2024

Čeká nás velké oznámení pro Polygon MATIC?...

10. júla 2023
Viac správ
ZÍSKAJTE PRÍSTUP

Ako obchodovať CFD na POLYGON v XTB?

1. Otvorte si účet

Vyplňte formulár a pošlite príslušné dokumenty – všetko bez zbytočných formalít. Otvorenie účtu závisí od posúdenia vhodnosti, ktoré sa overuje testom.

2. Uskutočnite vklad

Vyberte si z radu dostupných platobných metód, vrátane okamžitých a bezplatných, spôsob vkladu, ktorý vám vyhovuje.

3. Začnite investovať

Vyberte si z11600+ ďalších nástrojov.

Vstúpte na trh

1. Stiahnite si aplikáciu

Navštívte svoj obchod s aplikáciami a stiahnite si našu aplikáciu zadarmo.

2. Otvorte si účet

Vyplňte formulár a pošlite príslušné dokumenty – všetko bez zbytočných formalít. Otvorenie účtu závisí od posúdenia vhodnosti, ktoré sa overuje testom.

3. Uskutočnite vklad a začnite investovať

Vyberte si z radu dostupných platobných metód, vrátane okamžitých a bezplatných, spôsob vkladu, ktorý vám vyhovuje.

Urobte prvý krok.
PREČO XTB?

Prečo investovať v XTB?

Inovatívna platforma

Neustále pracujeme na vývoji našej vlastnej a oceňovanej investičnej platformy, aby vyhovovala všetkým vašim potrebám. K dispozícii vo verzii pre počítače aj mobilné zariadenia.

Regulácia

Sme jednou z najväčších brokerských spoločností kótovaných na burze cenných papierov na svete, ktorá je regulovaná niekoľkými renomovanými dozornými orgánmi. Sme tiež krytí kompenzačným fondom.

Viacjazyčná a vysoko kvalifikovaná zákaznícka podpora

Náš tím zákazníckej podpory je pripravený Vám pomôcť 24 hodín denne, od pondelka do piatku.

TOP INŠTRUMENTY

Pozrite sa na ďalšie inštrumenty

Všetky kryptomeny
Vzdelávanie

Preskúmajte rozsiahlu databázu znalostí

Ako fungujú Crypto ETFs a ETN a ako do nich investovať?

9 minute(s) Kryptomeny

Diverzifikácia portfólia – ako diverzifikovať obchodné portfólio?

7 minute(s) Staňte sa obchodníkom

Obchodovanie kryptomien pre začiatočníkov – Sprievodca

23 minute(s) Investície
Zobraziť články
FAQ

Máte nejaké otázky?

XTB ponúka CFD na kryptomeny

CFD na kryptomeny (Contract For Difference) je finančný nástroj, ktorý investorom umožňuje špekulovať na pohyb ceny konkrétnej kryptomeny, ako je Bitcoin alebo Ethereum bez toho, aby ju skutočne vlastnili.

Obchodovanie kryptomien ponúka mnoho rôznych brokerov, ale výber najlepšieho brokera pre vás bude závisieť od vašich individuálnych potrieb a preferencií. Niektoré veci, ktoré treba zvážiť pri výbere brokera na obchodovanie kryptomien, zahŕňajú: poplatky, platobné metódy, jednoduchosť použitia, bezpečnosť a povesť. Najlepšie je porovnať funkcie a poplatky ponúkané rôznymi brokermi a nájsť toho, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať.

Životaschopnosť kryptomien ako investícia závisí na individuálnej tolerancii k riziku a investičných cieľoch. Kryptomeny môžu byť veľmi volatilné, čo môže viesť k vysokým ziskom, ako aj k stratám. Stále nie sú z veľkej časti regulované žiadnym finančným úradom, takže so sebou nesú vyššiu mieru rizika ako tradičnejšie investície.

Určiť „najlepšiu” kryptomenu pre začiatočníkov nie je možné, pretože vhodnosť konkrétnej investície závisí od finančných cieľov a tolerancii k riziku jednotlivca. Je dôležité, aby jednotlivci pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia dôkladne preskúmali a zvážili svoje možnosti.

Pripojte sa k viac ako 2 000 000 investorom z celého sveta

Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu