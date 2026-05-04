AI čipy ťahajú ďalšie IPO: Nový vyzývateľ Nvidie chce využiť AI horúčku 🤖

- Cerebras plánuje IPO na Nasdaqu pod tickerom CBRS s cenovým pásmom 115 až 125 USD za akciu.
- Firma by mohla získať až 4 miliardy USD a cieliť na valuáciu okolo 40 miliárd USD.
- Tržby vzrástli na 510 miliónov USD a spoločnosť sa prehupla zo straty do zisku 1,38 USD na akciu.
- Pre investorov ide o atraktívnu, ale rizikovú stávku na alternatívneho hráča v oblasti AI čipov a konkurenciu voči Nvidii.
- Cerebras plánuje IPO na Nasdaqu pod tickerom CBRS s cenovým pásmom 115 až 125 USD za akciu.
- Firma by mohla získať až 4 miliardy USD a cieliť na valuáciu okolo 40 miliárd USD.
- Tržby vzrástli na 510 miliónov USD a spoločnosť sa prehupla zo straty do zisku 1,38 USD na akciu.
- Pre investorov ide o atraktívnu, ale rizikovú stávku na alternatívneho hráča v oblasti AI čipov a konkurenciu voči Nvidii.
Americký výrobca AI čipov Cerebras Systems sa chystá spustiť roadshow k svojej primárnej verejnej ponuke akcií v Spojených štátoch. Podľa zdroja oboznámeného so situáciou by sa akcie mali predávať v cenovom pásme 115 až 125 USD za akciu. Firma plánuje vstup na burzu Nasdaq pod tickerom CBRS a snaží sa využiť silný záujem investorov o spoločnosti spojené s umelou inteligenciou, dátovými centrami a výpočtovou infraštruktúrou.
Pre Cerebras ide už o druhý pokus vstúpiť na burzu. Spoločnosť predchádzajúcu žiadosť o IPO stiahla vlani v októbri, čo ukazuje, že načasovanie a podmienky na trhu boli pre ňu kľúčové. Teraz sa však situácia môže javiť priaznivejšie, pretože dopyt po výkonných AI čipoch zostáva veľmi silný a investori stále hľadajú firmy, ktoré by mohli ťažiť z rýchleho rastu trhu s generatívnou umelou inteligenciou. Podľa skorších informácií by Cerebras mohol v rámci ponuky získať až 4 miliardy USD a cieliť na valuáciu okolo 40 miliárd USD.
Cerebras sídli v kalifornskom Sunnyvale a je známy predovšetkým svojimi čipmi wafer-scale engine. Tie sú navrhnuté tak, aby urýchľovali trénovanie aj prevádzku veľkých AI modelov. Práve táto oblasť je dnes jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov technologického trhu, pretože firmy, cloudoví poskytovatelia aj výskumné inštitúcie potrebujú stále vyšší výpočtový výkon. Cerebras sa tým stavia do priamej konkurencie voči spoločnosti Nvidia, ktorá sa v posledných rokoch stala dominantným hráčom v oblasti AI akcelerátorov.
Finančné výsledky firmy ukazujú výrazné zlepšenie. Tržby Cerebras za rok končiaci sa 31. decembra vzrástli na 510 miliónov USD, zatiaľ čo o rok skôr dosahovali 290,3 milióna USD. Ešte dôležitejší je obrat v ziskovosti. Spoločnosť vykázala zisk 1,38 USD na akciu, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku mala stratu 9,90 USD na akciu. Tento posun môže byť pre investorov zásadný, pretože pri rýchlo rastúcich technologických firmách sa čoraz viac sleduje nielen rast tržieb, ale aj schopnosť premeniť dopyt po AI infraštruktúre na reálnu ziskovosť.
Z pohľadu trhu je IPO Cerebras dôležité aj preto, že môže otestovať chuť investorov po alternatívach k Nvidii. Nvidia zostáva jasným lídrom v oblasti AI čipov, ale jej dominancia zároveň vytvára priestor pre ďalších hráčov, ktorí môžu ponúknuť špecializované riešenia pre konkrétne typy výpočtov. Ak Cerebras presvedčí investorov, že jeho technológia má reálnu konkurenčnú výhodu, môže sa z IPO stať jedna z najsledovanejších technologických emisií roka.
Na druhej strane treba počítať aj s rizikami. Trh s AI čipmi je kapitálovo náročný, technologicky zložitý a vysoko konkurenčný. Cerebras bude musieť investorom ukázať, že dokáže nielen rásť, ale aj dlhodobo získavať veľkých zákazníkov, navyšovať výrobu a udržať si technologický náskok. Vysoká valuácia okolo 40 miliárd USD by zároveň znamenala, že trh už do ceny započítava veľmi ambiciózne očakávania budúceho rastu.
Hlavnými upisovateľmi ponuky sú Morgan Stanley, Citigroup, Barclays a UBS. Zapojenie veľkých investičných bánk naznačuje, že ponuka bude patriť medzi významné technologické IPO. Pre investorov pôjde o možnosť získať expozíciu voči firme, ktorá sa pohybuje v jednom z najatraktívnejších odvetví súčasného trhu, ale zároveň aj o stávku na spoločnosť, ktorá bude musieť obstáť proti mimoriadne silným konkurentom.
Celkovo možno povedať, že Cerebras vstupuje na trh v čase, keď záujem o AI infraštruktúru zostáva veľmi silný. Firma má za sebou rýchly rast tržieb, obrat do zisku a technológiu, ktorá ju odlišuje od bežných výrobcov čipov. Úspech IPO však bude závisieť od toho, či investori uveria, že Cerebras môže byť skutočným vyzývateľom Nvidie, a nie iba ďalšou firmou, ktorá sa snaží zviezť na vlne AI eufórie.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Aký bol prvý kvartál Berkshire Hathaway bez Warrena Buffetta?
Záchranný plán, alebo hazard? GameStop chce kúpiť eBay 💰
🎥 Týždeň na trhoch: Firmy valcujú očakávania trhu, americké indexy na maximách a SAE opúšťajú OPEC
Intel získal americké antitrustové schválenie pre investíciu do SambaNova
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.