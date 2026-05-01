Intel získal americké antitrustové schválenie pre investíciu do SambaNova

Intel získal americké antitrustové schválenie pre svoju investíciu do AI čipového startupu SambaNova, čím odstránil kľúčovú regulačnú prekážku transakcie. Reuters uviedol, že Intel vo februári investoval 35 miliónov USD, čo pomohlo zvýšiť jeho podiel v SambaNova na 8,2 % zo 6,8 % pred rokom. Schválenie podporuje širšiu snahu Intelu posilniť svoju pozíciu v oblasti AI inference infraštruktúry.
Čo toto schválenie znamená
Americké antitrustové úrady dokončili preskúmanie transakcie, vyplýva z regulačného oznámenia zverejneného 1. mája. Prípad je dôležitý aj preto, že predsedom SambaNova je generálny riaditeľ Intelu Lip-Bu Tan a Reuters už skôr uviedol, že Intel plánoval investovať ďalších 15 miliónov USD, čo by jeho podiel zvýšilo približne na 9 %.
Intel a SambaNova už vo februári oznámili plánovanú viacročnú strategickú spoluprácu zameranú na AI inference systémy postavené na Xeone. Intel uviedol, že partnerstvo má priniesť vysokovýkonné a nákladovo efektívne AI inference riešenia pre podniky, cloudových poskytovateľov a vládnych zákazníkov a zároveň dopĺňa vlastnú GPU roadmapu Intelu.
Prečo je to dôležité
Schválenie prichádza v čase, keď sa Intel snaží obnoviť svoju pozíciu v AI voči rivalom ako Nvidia a AMD. SambaNova vo februári získala viac než 350 miliónov USD v novom investičnom kole, predstavila svoj AI čip SN50 a uviedla, že výnos použije na rozšírenie výroby, škálovanie platformy SambaCloud a hlbšiu integráciu podnikového softvéru.
Trhy teraz budú sledovať, či Intel dokončí plánovanú dodatočnú investíciu, ako rýchlo obe firmy premenia partnerstvo na komerčné nasadenie AI inference a či spolupráca pomôže Intelu získať väčší podiel na rýchlo rastúcom trhu inference. Investori budú zároveň ďalej sledovať aj otázky governance spojené s dvojitou úlohou Lip-Bu Tana v Inteli a SambaNova.
