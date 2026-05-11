Airbnb uvádza, že AI sa teraz podieľa na takmer 60 % kódu, keď automatizácia ďalej rastie naprieč platformou

Airbnb uviedol, že umelá inteligencia sa teraz spolupodieľa na takmer 60 % kódu vytvoreného jeho inžiniermi, čo ukazuje, ako hlboko firma AI začleňuje do svojich operácií. Generálny riaditeľ Brian Chesky povedal, že tento posun pomáha tímom rýchlejšie vydávať nové funkcie a rýchlejšie iterovať, zatiaľ čo AI asistent Airbnb teraz bez zásahu človeka vyrieši viac než 40 % zákazníckych problémov. Táto informácia prišla spolu s výsledkami za prvý štvrťrok, keď tržby medziročne vzrástli o 18 % na 2,7 miliardy USD.
AI sa stáva väčšou súčasťou produktového enginu Airbnb
Chesky uviedol, že Airbnb využíva AI nielen pri vývoji softvéru, ale aj v zákazníckej podpore, radení výsledkov vyhľadávania, matchingu a zhrnutiach recenzií. Na výsledkovom hovore povedal, že AI podpora pomohla v prvom štvrťroku znížiť náklady na jednu rezerváciu približne o 10 % medziročne, čo ukazuje, že technológia už začína ovplyvňovať rýchlosť vývoja produktov aj prevádzkovú efektivitu.
Airbnb tento posun nepredstavuje len ako príbeh vyššej produktivity. Vo svojom liste akcionárom firma uviedla, že AI premieňa na „skutočné produktové víťazstvá“, zatiaľ čo výsledkový hovor ukázal, že ju manažment využíva aj na zlepšenie relevancie a personalizácie v aplikácii. To je dôležité v čase, keď sa Airbnb snaží budovať nové rastové motory nad rámec svojho hlavného biznisu s prenájmami domov.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Investori teraz budú sledovať, či Airbnb dokáže intenzívnejšie využitie AI premeniť na rýchlejšie uvádzanie produktov, lepšiu konverziu a nižšie náklady na podporu v nasledujúcich štvrťrokoch. Trhy budú zároveň sledovať aj Summer Release firmy dňa 20. mája, kde by mali byť predstavené ďalšie AI funkcie, najmä v čase, keď Airbnb čelí slabšiemu výhľadu bookings na druhý štvrťrok čiastočne pre narušenie spojené s konfliktom na Blízkom východe.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Santa Clara County žaluje Metu pre podvodné reklamy na Facebooku a Instagrame
Intel rastie po tom, čo Lip-Bu Tan upozornil na novú spoluprácu s Nvidiou
Pomôže OpenAI firmám so zavádzaním AI?
Target Hospitality: Vypláca sa pivot do AI?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.