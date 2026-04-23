Akcia týždňa – Schneider Electric: Tichý základ revolúcie v AI a globálnej elektrifikácii

Preteky o umelú inteligenciu sú najčastejšie prezentované ako súťaž o výkonnejšie čipy, lepšie modely a väčšie dátové centrá. V centre tohto príbehu stoja spoločnosti ako NVIDIA, Microsoft a Alphabet, ktoré priamo budujú výpočtovú chrbticu novej éry.
To je však len jedna strana celého príbehu. Každý AI model, každý GPU klaster aj každé dátové centrum sa napokon opiera o jeden úplne zásadný zdroj: energiu. Bez stabilného napájania, distribučných systémov, chladenia a riadiacej infraštruktúry sa aj tie najpokročilejšie čipy stávajú bezcennými.
Práve tu vstupuje do hry Schneider Electric.
Spoločnosť nenavrhuje polovodiče ani nevyvíja AI modely. Namiesto toho buduje fyzickú aj digitálnu infraštruktúrnu vrstvu, ktorá tejto technológii umožňuje fungovať v priemyselnom meradle.
Boom v oblasti AI sa tak pre Schneider Electric nepremieta do dopytu po výpočtovom výkone, ale do dopytu po energii a po systémoch, ktoré ju dodávajú, riadia a optimalizujú.
Z tohto dôvodu možno Schneider Electric vnímať ako jedného z najdôležitejších, hoci nepriamych, príjemcov revolúcie v oblasti AI — ako spoločnosť, ktorá nestojí v centre pozornosti, ale nachádza sa priamo v jadre jej fyzického základu.
Čo Schneider Electric v skutočnosti predstavuje
Aby bolo možné spoločnosti Schneider Electric správne porozumieť, je užitočné uvažovať o nej jednoducho.
Ide o firmu, ktorá pomáha dodávať energiu tam, kde je potrebná, a následne riadi, ako sa táto energia využíva.
Jej riešenia sú prítomné v budovách, továrňach, dátových centrách aj v mestskej infraštruktúre. V praxi to zahŕňa všetko od systémov distribúcie elektriny a zariadení na napájanie až po softvér, ktorý v reálnom čase sleduje a riadi spotrebu energie.
Kľúčové je, že Schneider nepredáva len jednotlivé zariadenia. Kombinuje hardvér, softvér a služby do jedného integrovaného systému.
Výsledkom je, že zákazník nekupuje iba produkt, ale kompletné riešenie, ktoré zlacňuje prevádzku, zvyšuje efektivitu a zlepšuje spoľahlivosť.
To má dôležitý dopad na biznis model. Predaj jedného zariadenia prináša jednorazové tržby. Predaj celého systému často vedie k dlhodobým vzťahom, dodatočným službám a opakovaným príjmom v čase.
Zjednodušene možno model spoločnosti Schneider Electric rozdeliť do troch prvkov: hardvér, ktorý poskytuje fyzickú energetickú infraštruktúru; softvér, ktorý ju riadi a optimalizuje; a služby, ktoré systém udržiavajú a priebežne zlepšujú.
Práve táto kombinácia robí zo spoločnosti nielen dodávateľa hardvéru, ale aj dlhodobého infraštruktúrneho partnera.
Kde Schneider Electric generuje tržby
Schneider Electric pôsobí na štyroch hlavných koncových trhoch.
Prvým sú budovy, vrátane kancelárií, hotelov, nákupných centier a ďalších komerčných nehnuteľností. Tu firma dodáva systémy, ktoré pomáhajú riadiť spotrebu energie a zvyšovať efektivitu. Druhým a aktuálne najrýchlejšie rastúcim segmentom sú dátové centrá a siete. Práve tu je dopad umelej inteligencie najviditeľnejší. Každý nový AI projekt si vyžaduje pokročilejšiu a energeticky náročnejšiu infraštruktúru. Tretím segmentom je priemysel. Výrobné spoločnosti čoraz viac investujú do automatizácie a digitalizácie, aby zvýšili produktivitu a efektivitu. Štvrtou oblasťou je infraštruktúra, vrátane energetických systémov, prenosových sietí a rozsiahlych modernizačných projektov.
Dôležité je, že Schneider nie je závislý od jediného segmentu. Každá z týchto oblastí prispieva k rastu a zároveň zabezpečuje diverzifikáciu.
Dnes je však najsilnejšia dynamika jednoznačne v dátových centrách, ktoré rastú rýchlejšie než zvyšok biznisu a sú priamo ťahané umelou inteligenciou.
Zároveň ostatné segmenty prinášajú stabilitu a znižujú závislosť od jedného makro trendu.
AI a dátové centrá ako hlavný motor rastu
Najsilnejším ťahúňom súčasného rastu spoločnosti Schneider Electric je rýchla expanzia investícií do dátových centier.
Práve tu prestáva byť umelá inteligencia abstraktným pojmom a stáva sa fyzickou infraštruktúrou, ktorá musí fungovať v reálnom svete.
Každý AI model, či už ho vyvíja Microsoft, Amazon alebo Google, si vyžaduje obrovský výpočtový výkon. Tento výkon musí byť zabezpečený prostredníctvom dátových centier, ktoré zase potrebujú stabilné dodávky elektriny, chladiace systémy a nástroje na riadenie infraštruktúry.
Práve tu Schneider pôsobí.
Spoločnosť negeneruje príjmy z AI modelov ani z čipov. Generuje príjmy z toho, že tieto systémy musia fungovať nepretržite, vo veľkom rozsahu a pri mimoriadne vysokej energetickej náročnosti.
Každé nové dátové centrum si vyžaduje celý podporný energetický ekosystém: záložné napájacie systémy, distribúciu elektriny, riešenia na chladenie a softvér, ktorý riadi celú infraštruktúru.
S tým, ako sú systémy AI pokročilejšie, rastie aj hustota výkonu vo vnútri dátových centier. To priamo zvyšuje dopyt po riešeniach spoločnosti Schneider.
Dôležité je, že nejde o jednorazový efekt. Investície do AI sú dlhodobé a prebiehajú v niekoľkých fázach, čo znamená, že dopyt po energetickej infraštruktúre je rozložený do mnohých rokov.
V tomto zmysle pôsobí Schneider v druhej vrstve hodnotového reťazca AI. Nekonkuruje pri tvorbe modelov, ale umožňuje nasadenie AI systémov v priemyselnom meradle.
Za zmienku tiež stojí, že dopyt nie je obmedzený len na nové dátové centrá. Významná časť rastu prichádza z modernizácie a rozširovania existujúcich zariadení, ktoré sa musia prispôsobiť vyššej výpočtovej hustote a vyššej spotrebe energie.
Finančná výkonnosť
V roku 2025 preukázala spoločnosť Schneider Electric kombináciu stabilného rastu a vysoko kvalitnej finančnej výkonnosti.
Tržby prekročili hranicu 40 miliárd EUR, čo predstavuje organický medziročný rast približne o 10 %. Pri spoločnosti tejto veľkosti ide o významný výsledok, ktorý ukazuje, že rast je možný aj napriek jej globálnemu rozsahu.
Zároveň sa zlepšila ziskovosť. Prevádzkové marže zostali na vysokej úrovni, čo naznačuje, že firma nielen zvyšuje tržby, ale zároveň zlepšuje efektivitu a generuje vyšší zisk na jednotku predaja.
Ďalším kľúčovým pozitívom bol free cash flow, ktorý dosiahol rekordnú úroveň okolo 4,6 miliardy EUR. Ide o jeden z najdôležitejších ukazovateľov kvality biznisu, pretože ukazuje, že účtovné zisky sa premieňajú na skutočnú hotovosť, ktorú možno znovu investovať, distribuovať alebo využiť na ďalší rast.
Hlavným ťahúňom výkonnosti bol segment energetického manažmentu, najmä dátové centrá. Práve tu sa najsilnejšie prejavil dopad dopytu ťahaného AI.
V záverečnej časti roka rástol segment dátových centier výrazne rýchlejšie než zvyšok biznisu, čo potvrdzuje, že boom okolo AI sa priamo premieta do finančných výsledkov, nie prostredníctvom čipov, ale cez energetickú infraštruktúru.
Z geografického pohľadu zostala najsilnejším regiónom Severná Amerika, kde rast dosiahol približne 15 % medziročne. To je obzvlášť dôležité, pretože práve tam sa sústreďuje aj väčšina investícií do AI a dátových centier.
Celkovo výsledky za rok 2025 ukazujú konzistentný obraz: Schneider Electric je veľká priemyselná spoločnosť so stabilnými základmi a silným dodatočným motorom rastu, ktorý je poháňaný digitálnou infraštruktúrou.
Riziká a budúce príležitosti
Hoci Schneider Electric v súčasnosti ťaží zo silnej investičnej dynamiky v oblasti dátových centier a umelej inteligencie, budúcnosť nie je jednorozmerná.
Na strane rizík je najdôležitejším faktorom cyklickosť infraštruktúrnych investícií. Výstavba dátových centier a modernizácia sietí sú kapitálovo náročné projekty, ktoré si vyžadujú čas, takže aj menšie oneskorenia môžu ovplyvniť štvrťročné výsledky.
Ďalším rizikom je súčasná koncentrácia rastu okolo dátových centier a AI. Ak by tempo investícií do AI spomalilo, časť tohto rastového momenta by mohla oslabiť.
Spoločnosť navyše pôsobí vo vysoko konkurenčnom prostredí, kde má silných súperov, ako sú Siemens a ABB. To znamená, že technologické líderstvo je potrebné neustále obhajovať.
Súčasne sú však tieto riziká vyvažované významnými príležitosťami.
Európa sa čoraz viac zameriava na technologickú a energetickú nezávislosť. To znamená rozvoj lokálnych dátových centier, regionálnych výpočtových uzlov a modernizáciu kritickej infraštruktúry. V takomto scenári môže dopyt po systémoch na riadenie energie, automatizáciu a digitálnu infraštruktúru rásť nielen zo strany globálnych technologických gigantov, ale aj vďaka európskym investičným programom vedeným vládami a súkromným sektorom.
Schneider má v tomto prostredí silnú pozíciu, pretože pôsobí globálne a zároveň má silné postavenie aj v Európe. Vďaka tomu môže ťažiť tak z globálneho dopytu ťahaného AI, ako aj z regionálnych trendov priemyselnej politiky.
Zároveň rast AI nie je obmedzený iba na hyperscalerov. Rastúce investície prichádzajú aj zo strany stredne veľkých a regionálnych dátových centier, čo rozširuje celý trh.
Ďalším dlhodobým podporným faktorom je rastúci podiel softvéru a služieb v štruktúre tržieb, čo zvyšuje stabilitu a znižuje cyklickosť.
Výsledkom je, že Schneider Electric stojí na priesečníku viacerých megatrendov: umelej inteligencie, elektrifikácie, digitalizácie a tlaku na technologickú nezávislosť Európy.
Valuácia
Predstavujeme ocenenie spoločnosti Schneider Electric pomocou modelu diskontovaných peňažných tokov (DCF). Treba zdôrazniť, že toto ocenenie slúži len na informatívne účely a nemalo by byť vykladané ako investičné odporúčanie ani ako presná valuácia.
Schneider Electric je globálnym lídrom v oblasti energetického manažmentu a automatizačných technológií, ktorý ťaží z dlhodobých štrukturálnych trendov, ako sú digitalizácia, elektrifikácia, umelá inteligencia a rastúce investície do dátových centier a energetickej infraštruktúry. Spoločnosť kombinuje hardvér, softvér a služby, čo jej umožňuje generovať stabilné cash flow a zvyšovať podiel opakovaných príjmov.
Valuácia vychádza zo základného scenára projektovaných tržieb a ziskov, ktorý zahŕňa pokračujúci rast v oblasti dátových centier, infraštruktúry a priemyselnej automatizácie. Predpoklady týkajúce sa nákladov kapitálu (WACC) a dlhodobého rastu sú konzervatívne a odrážajú stabilný, no stále rastúci profil biznisu.
Na základe aktuálnej ceny akcie 270 EUR a valuácie DCF na úrovni 305 EUR vychádza odhadovaný rastový potenciál približne na 13 %. To naznačuje mierny, ale pozitívny priestor na rast, čo podporuje pohľad na Schneider Electric ako na vysoko kvalitnú spoločnosť, ktorá kombinuje stabilitu veľkého priemyselného biznisu s expozíciou voči dlhodobým technologickým megatrendom.
Pohľad na graf
Pri pohľade na vývoj ceny akcií spoločnosti Schneider Electric v sledovanom období vidíme jasný rastový trend, ktorý zostáva stabilný a dobre štruktúrovaný aj napriek priebežným korekciám.
V dlhšom horizonte sa akcie pohybujú vo formácii vyšších maxím a vyšších miním, čo ukazuje na trvalú prevahu kupujúcich. Korekcie, ktoré sa počas obdobia objavili, mali prevažne technický charakter a nezmenili celkové smerovanie trendu.
Graf zároveň ukazuje postupnú podporu zo strany kĺzavých priemerov, ktoré sa v čase radia do konfigurácie typickej pre uptrend. Návraty ceny k týmto úrovniam trh často využíval ako vstupné príležitosti, čo trend ďalej posilňovalo.
Z fundamentálneho pohľadu táto štruktúra zodpovedá výkonnosti spoločnosti. Schneider Electric pôsobí v prostredí rastúceho dopytu po energii, automatizácii a infraštruktúre pre dátové centrá, čo sa premieta do stabilného dopytu a solídnych vyhliadok na rast tržieb.
Obzvlášť dôležité je, že rast ceny nie je ťahaný jedným impulzom, ale viacerými paralelnými trendmi, medzi ktoré patrí rozvoj umelej inteligencie, modernizácia energetických sietí a digitalizácia priemyslu aj budov.
Kombinácia týchto faktorov znamená, že graf neodráža len zlepšujúcu sa náladu na trhu, ale aj postupné posilňovanie dlhodobého rastového príbehu.
Zdroj: xStation5
