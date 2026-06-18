Akcie Accenture klesajú po tržbách 📉

Akcie Accenture v predburzovom obchodovaní klesajú približne o 15 % po zverejnení výsledkov za 2. štvrťrok 2026. Hoci spoločnosť prekonala očakávania trhu pri zisku na akciu a predstavila celoročný výhľad lepší než konsenzus, akcie klesajú.
Negatívnu reakciu investorov vyvolala predovšetkým séria veľkých akvizícií v sektore kybernetickej bezpečnosti. Trh je voči kybernetickej bezpečnosti aktuálne medvedí, pretože predpokladá, že ďalší rozvoj AI zníži význam tohto odvetvia.
Tržby
- Tržby dosiahli 18,7 miliardy USD, čo bolo pod konsenzom okolo 18,8 miliardy USD, ale stále o 6 % viac medziročne.
- EPS dosiahol 3,80 USD oproti očakávaniu 3,72 USD.
- Nové objednávky dosiahli 19,3 miliardy USD oproti 19,7 miliardy USD pred rokom.
- Prevádzková marža vzrástla o 20 bázických bodov na 17,0 %.
Výhľad
- Spoločnosť teraz očakáva celoročný EPS v pásme 13,78–13,90 USD, zatiaľ čo trh očakával 13,80 USD.
- Accenture tiež očakáva rast tržieb vo fiškálnom roku 2026 o 3–4 %.
- Výhľad voľného cash flow bol ponechaný na 10,8–11,5 miliardy USD.
Kontroverzné nákupy
Najväčšiu pozornosť trhu pritiahli transakcie oznámené spolu s výsledkami. Accenture oznámila plány na získanie väčšinového podielu v spoločnosti Dragos a na úplnú akvizíciu spoločností runZero a NetRise.
Kombinovaná podniková hodnota týchto transakcií dosahuje približne 4,17 miliardy USD. Dokončenie sa očakáva v auguste alebo septembri 2026, a to za predpokladu získania regulačných schválení.
Vedenie Accenture prezentuje tieto dohody ako strategické posilnenie pozície v oblasti bezpečnosti prevádzkových technológií (OT Security). Generálna riaditeľka Julie Sweet uviedla, že akvizície majú zvýšiť trhový podiel spoločnosti a vytvoriť novú rastovú platformu.
Trh však tieto nákupy vníma hlavne ako krátkodobý tlak na výsledky a veľké výdavky v sektore, ktorý podľa investorov nemá silné vyhliadky. Otázniky sa objavujú aj okolo integrácie nových firiem do prevádzky spoločnosti.
Graf akcií Accenture (ACN.US, D1)
Z valuačného pohľadu za sebou spoločnosť nemá dobré obdobie. Teraz sa obchoduje blízko valuačných úrovní, ktoré boli viditeľné na dne výpredaja počas reakcie trhu na pandémiu COVID-19. Od svojho vrcholu spoločnosť stratila na valuácii viac než 70 % a len tento rok jej valuácia klesla o 40 %.
Dôležité je, že zisky a ziskovosť nenaznačujú pokles ani výraznú stratu rastového tempa. Spoločnosť sa dostala na P/E 13 a pomer ceny k tržbám na úroveň 1,4. Zdroj: xStation5.
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