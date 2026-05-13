Akcie Birkenstock po výsledkoch klesli na najnižšiu úroveň od IPO 💥

Výsledky spoločnosti Birkenstock (BIRK.US) za 2. štvrťrok zaostali za očakávaniami trhu, čo viedlo k poklesu akcií o viac než 7 % v premarkete. Hoci tržby spoločnosti medziročne vzrástli takmer o 8 % na 618,3 milióna eur, tržby aj prevádzkový zisk zaostali za odhadmi analytikov. Investori dúfali v silnejšie rastové momentum, ale finančné čísla ukázali mierne spomalenie oproti minulému roku.
Hlavným dôvodom slabších výsledkov boli externé faktory, nad ktorými spoločnosť nemala priamu kontrolu. Firma uviedla, že geopolitická situácia na Blízkom východe znížila tržby v regióne EMEA približne o 6 miliónov eur, čo výrazne spomalilo rast v tejto časti sveta. Ďalšou výzvou boli nepriaznivé výkyvy menových kurzov a americké clá, ktoré negatívne ovplyvnili marže aj konečný čistý zisk. Ten medziročne klesol o 22 %.
Výsledky za 2. štvrťrok
- Prevádzkový zisk dosiahol 155,5 milióna eur, čo znamená pokles o 11 % r/r. Očakávanie bolo 168,1 milióna eur.
- Tržby dosiahli 618,3 milióna eur, čo predstavuje rast o 7,7 % r/r. Očakávanie bolo 620,3 milióna eur.
- Tržby v Amerike dosiahli 324,4 milióna eur, čo znamená rast o 3,8 % r/r. Očakávanie bolo 325,9 milióna eur.
- Tržby segmentu B2B dosiahli 471,7 milióna eur, čo znamená rast o 9,1 % r/r. Očakávanie bolo 479,3 milióna eur.
- Tržby segmentu DTC dosiahli 146,4 milióna eur, čo predstavuje rast o 4 % r/r. Očakávanie bolo 145,9 milióna eur.
- Tržby z korporátnych a ostatných aktivít dosiahli 0,28 milióna eur, čo znamená pokles o 75 % r/r. Očakávanie bolo 1,1 milióna eur.
- Upravená EBITDA dosiahla 198,3 milióna eur, čo znamená pokles o 0,9 % r/r. Očakávanie bolo 199,5 milióna eur.
- Čistý zisk dosiahol 81,9 milióna eur, čo predstavuje pokles o 22 % r/r. Očakávanie bolo 109,4 milióna eur.
- Upravený zisk na akciu dosiahol 0,50 eura oproti 0,55 eura pred rokom. Očakávanie bolo 0,59 eura.
- Tržby v regióne EMEA dosiahli 235,1 milióna eur, čo znamená rast o 10 % r/r.
- Tržby v regióne APAC dosiahli 58,6 milióna eur, čo predstavuje rast o 22 % r/r.
Ročný výhlaď
- Birkenstock naďalej očakáva upravenú EBITDA maržu v rozmedzí 30–30,5 %, zatiaľ čo odhad je 30,4 %.
- Birkenstock naďalej očakáva rast tržieb v rozmedzí 13–15 % pri konštantných menových kurzoch.
Komentár a kontext
- Birkenstock naďalej očakáva upravenú hrubú ziskovú maržu na rok 2026 v rozmedzí 57–57,5 %.
- Birkenstock naďalej očakáva upravený zisk na akciu na rok 2026 v rozmedzí 1,90–2,05 eura, pričom zohľadňuje dopad ciel a menových kurzov.
- Spoločnosť potvrdila svoj trojročný plán, ktorý počíta s rastom tržieb o 13–15 % pri konštantných menových kurzoch a upravenou EBITDA maržou nad 30 %.
Napriek týmto ťažkostiam sa vedenie Birkenstocku rozhodlo nezmeniť celoročný výhlaď a naďalej očakáva rast tržieb o 13–15 %. Pre časť trhu to bolo sklamaním, pretože sa očakávalo, že spoločnosť zvýši ciele pre druhú polovicu roka 2026. Stratégia CEO Olivera Reicherta však zostáva opatrná a stojí na selektívnych predajoch a udržiavaní nákladovej disciplíny, čo má chrániť značku v prostredí pokračujúcej spotrebiteľskej neistoty.
Akcie Birkenstock (BIRK.US) sa po výsledkoch prudko prepadli, prerazili predchádzajúce minimá a klesli na najnižšiu úroveň od primárnej verejnej ponuky akcií (IPO). Cena akcií sa nachádza v silnom downtrende, obchoduje sa pod všetkými kľúčovými kĺzavými priemermi a dnešný cenový gap potvrdzuje, že na tomto titule plne dominuje ponuka. Zdroj: xStation
