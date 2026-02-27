Akcie Dell rastú o 12 %, AI poháňa 40 % rast tržieb 📈

Spoločnosť Dell Technologies zverejnila výsledky za štvrtý štvrťrok a celý fiškálny rok 2026 a dosiahla rekordné tržby, zisk aj cash flow. Zároveň predstavila veľmi silný výhlaď pre fiškálny rok 2027, podporený rýchlym rastom segmentu serverov optimalizovaných pre AI. Reakcia trhu bola jednoznačne pozitívna, keď akcie v after-hours obchodovaní vzrástli o 12 %.
Výsledky potvrdzujú, že Dell sa čoraz viac transformuje z tradičného výrobcu PC na kľúčového poskytovateľa infraštruktúry dátových centier a AI riešení. Skupina Infrastructure Solutions Group (ISG) je dnes hlavným motorom rastu spoločnosti, pričom štvrťročné tržby zo serverov optimalizovaných pre AI medziročne vzrástli o viac než 300 %. Dell vo fiškálnom roku 2026 vykázal objednávky AI serverov v objeme viac ako 64 miliárd USD a do nového fiškálneho roka vstúpil s backlogom vo výške 43 miliárd USD, čo signalizuje silnú viditeľnosť tržieb v nasledujúcich štvrťrokoch.
Hlavné body správy
Celý rok FY2026:
- Tržby: 113,5 miliardy USD (+19 % medziročne), rekord spoločnosti
- GAAP EPS: 8,68 USD (+36 % medziročne)
- Non-GAAP EPS: 10,30 USD (+27 % medziročne)
- Prevádzkový cash flow: 11,2 miliardy USD (rekord)
- Kapitál vrátený akcionárom: 7,5 miliardy USD
- Zvýšenie dividendy o 20 % a rozšírenie programu spätného odkupu akcií o 10 miliárd USD
Štvrtý štvrťrok FY2026:
- Tržby: 33,4 miliardy USD (+39 % medziročne), nad očakávaniami trhu
- GAAP EPS: 3,37 USD (+57 % medziročne)
- Non-GAAP EPS: 3,89 USD (+45 % medziročne), nad konsenzom
- Prevádzkový cash flow: 4,7 miliardy USD (štvrťročný rekord)
Infrastructure Solutions Group (ISG):
- Celoročné tržby: 60,8 miliardy USD (+40 % medziročne)
- Štvrťročné tržby: 19,6 miliardy USD (+73 % medziročne)
- Tržby zo serverov optimalizovaných pre AI v 4Q: 9,0 miliardy USD (+342 % medziročne)
- Celoročný prevádzkový zisk: 7,1 miliardy USD (+27 % medziročne)
Client Solutions Group (CSG):
- Celoročné tržby: 51,0 miliardy USD (+5 % medziročne)
- Štvrťročné tržby: 13,5 miliardy USD (+14 % medziročne)
- Komerčný segment: +16 % medziročne v 4Q
- Spotrebiteľský segment: medziročne bez zmeny
Výhlaď FY2027:
- Tržby: 138–142 miliárd USD (stred 140 miliárd USD, +23 % medziročne)
- GAAP EPS: 11,52 USD (+33 % medziročne)
- Non-GAAP EPS: 12,90 USD (+25 % medziročne)
- Tržby zo serverov pre AI: približne 50 miliárd USD (+103 % medziročne)
- Tržby za 1Q FY2027: 34,7–35,7 miliardy USD, výrazne nad očakávaniami trhu
Investori reagovali pozitívne najmä na ambiciózny, no dôveryhodný výhlaď pre aktuálny fiškálny rok, ktorý jasne prekonáva trhový konsenzus. Mimoriadne významné je očakávané zdvojnásobenie tržieb zo serverov pre AI na približne 50 miliárd USD. Silná tvorba hotovosti, vyššia dividenda a rozšírený program spätného odkupu akcií ďalej podporujú valuáciu spoločnosti.
Dell je tak čoraz viac vnímaný ako jeden z hlavných beneficientov globálneho investičného boomu do AI infraštruktúry.
Graf Dell (D1)
Akcie Dell dnes rastú takmer o 12 % a graf naznačuje potenciálne býčiu formáciu pripomínajúcu inverznú formáciu hlava a ramená.
Zdroj: xStation5
