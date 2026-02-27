Wizz Air čelí výpredaju po odchode kľúčového akcionára ✈️

- Indigo Partners predalo svoj 9,7 % podiel za 125 miliónov libier.
- Akcie Wizz Air klesli až o 10 %.
- Investor si ponecháva 14,2 % podiel.
- Spoločnosť sa naďalej zotavuje z problémov s motormi Airbus.
Akcie spoločnosti Wizz Air Holdings Plc zaznamenali najväčší pokles od júla po tom, ako hlavný akcionár znížil svoj podiel v nízkonákladovej leteckej spoločnosti. Investičné fondy vo vlastníctve Indigo Partners LLC ponúkli približne 10 miliónov akcií za cenu 12,50 libry za akciu, čo predstavuje 9,7 % podiel. Celkový hrubý výnos z predaja dosiahol približne 125 miliónov libier. Po transakcii si Indigo ponechá 14,2 % podiel v spoločnosti.
Realizácia ziskov po dlhom držaní
Podľa oznámenia bol predaj motivovaný túžbou niektorých investorov realizovať zisky po dlhšom investičnom horizonte. Spoločnosť Indigo Partners, ktorú založil William Frank, vlastní aj podiely v leteckých spoločnostiach Frontier, JetSmart a Volaris.
Akcie spoločnosti Wizz Air po oznámení klesli až o 10 %, čo svedčí o citlivosti trhu na zmeny v akcionárskej štruktúre.
Postupné zotavovanie po technických problémoch
Budapeštianska spoločnosť Wizz Air sa postupne zotavuje z problémov s údržbou motorov, ktoré v posledných rokoch vyradili časť jej flotily Airbus. Tieto komplikácie negatívne ovplyvnili kapacitu a finančné výsledky spoločnosti.
Pre investorov bude teraz kľúčové sledovať, či sa spoločnosti podarí stabilizovať svoje prevádzky a obnoviť rast napriek súčasnému tlaku na marže v európskom leteckom sektore.
Graf WIZZ.UK (D1)
Akcie spoločnosti Wizz Air Holdings Plc sa obchodujú za cenu okolo 12,23 GBP a po prudkom výpredaji klesli pod dôležité technické úrovne. Cena prekonala hranicu EMA 50 (13,08 GBP) a v súčasnosti testuje oblasť SMA 100 (12,13 GBP), ktorá teraz predstavuje kľúčovú podporu. Tento pohyb potvrdzuje zhoršenie krátkodobej technickej situácie a návrat predajného tlaku. RSI je pod neutrálnou úrovňou 50, čo signalizuje dominanciu medveďov, ale bez extrémnych podmienok prepredaja. Z technického hľadiska je kľúčové, či sa akcie dokážu udržať nad úrovňou 12,10 £. Prepad pod túto úroveň by mohol otvoriť priestor smerom k 11,40 £. Naopak, návrat nad úroveň 12,80–13,00 £ by bol prvým znakom stabilizácie.
Zdroj: xStation5
