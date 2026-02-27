Duolingo kleslo po zverejnení výsledkov o 25 % 🦉

-
Akcie spoločnosti Duolingo po uzavretí trhu klesli o 25 %. Spoločnosť očakáva spomalenie rastu tržieb a nižšiu ziskovosť v dôsledku zmeny stratégie zameranej na rozširovanie užívateľskej základne.
-
Duolingo očakáva v prvom štvrťroku 11 % nárast objednávok a tržby vo výške 288,5 milióna dolárov, čo je menej, ako očakávali analytici.
-
Za štvrtý štvrťrok Duolingo vykázalo zisk 42 miliónov dolárov a medziročný rast tržieb o 35 % na 282,9 milióna dolárov, čím prekonalo odhady analytikov.
-
Akcie spoločnosti Duolingo po uzavretí trhu klesli o 25 %. Spoločnosť očakáva spomalenie rastu tržieb a nižšiu ziskovosť v dôsledku zmeny stratégie zameranej na rozširovanie užívateľskej základne.
-
Duolingo očakáva v prvom štvrťroku 11 % nárast objednávok a tržby vo výške 288,5 milióna dolárov, čo je menej, ako očakávali analytici.
-
Za štvrtý štvrťrok Duolingo vykázalo zisk 42 miliónov dolárov a medziročný rast tržieb o 35 % na 282,9 milióna dolárov, čím prekonalo odhady analytikov.
Akcie spoločnosti Duolingo klesli po zverejnení výhľadu v poobchodnom obchodovaní o 25 % pod hranicu 90 USD. Spoločnosť sa tak dostala na najnižšiu úroveň od februára 2023. Od začiatku tohto roka akcie stratili približne 50 % svojej hodnoty. Negatívna reakcia trhu odzrkadľuje obavy investorov z pomalšieho rastu a nižšej ziskovosti.
Rast počtu používateľov pred ziskom
V nadchádzajúcich rokoch sa vedenie spoločnosti chce viac zamerať na rozširovanie používateľskej základne než na maximalizáciu krátkodobých výnosov. Cieľom je dosiahnuť 100 miliónov denných aktívnych používateľov do roku 2028. Podľa generálneho riaditeľa Luisa von Ahna by zdvojnásobenie počtu používateľov prinieslo významný dlhodobý efekt, aj keď to tento rok znamená pomalší rast a nižšie marže. Spoločnosť zároveň priznala, že rast dennej aktivity používateľov sa v posledných rokoch spomalil, čiastočne v dôsledku väčšieho zamerania na monetizáciu. V štvrtom štvrťroku počet denných aktívnych používateľov medziročne vzrástol o 30 % na 52,7 milióna. Firma teraz mení smer a uprednostňuje širší dosah a posilňovanie svojej pozície najväčšej vzdelávacej aplikácie na svete.
Výhľad na tento rok
V prvom štvrťroku spoločnosť očakáva tržby vo výške 288,5 milióna USD, čo predstavuje približne 25 % medziročný rast, no mierne zaostáva za očakávaniami trhu. Objednávky by mali vzrásť o 11 %. Za celý rok Duolingo očakáva rast tržieb o 15 až 18 % na 1,27 až 1,3 miliardy USD. Rast objednávok sa má pohybovať medzi 10 a 12 %, pričom pri zachovaní súčasnej stratégie by mohol dosiahnuť až 20 %. Napriek opatrnému výhľadu spoločnosť vykázala za štvrtý štvrťrok silné výsledky. Čistý zisk vzrástol na 42 miliónov USD z 13,9 milióna USD pred rokom a tržby medziročne vyskočili o 35 % na 282,9 milióna USD.
Graf DUOL.US (D1)
Aktuálna cena na grafe je stále 117 USD, keďže pokles nastal po zatvorení trhu. Trh by sa mal otvoriť pod hranicou 90 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Práve sa stalo: Útok na Irán a dopady na ekonomiku a finančné trhy
Denné zhrnutie: Začiatok konca dezinflácie?
Block Inc. prepúšťa 40 % zamestnancov a rastie o 16 % – Je to nová paradigma?
Applied Optoelectronics prudko rastie: výhľad pre optiku do AI dátových centier zrýchľuje
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.