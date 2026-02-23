Akcie JFrog sa prepadli o viac než 24 %: trh sa bojí AI „native“ bezpečnosti

Akcie JFrog Ltd. (FROG) v pondelok ráno 23. februára 2026 klesali približne o 25 %. Pokles nadväzuje na sektorový výpredaj, v ktorom investori znovu zvažujú, ako rýchlo môžu AI platformy prevziať časť funkcií DevSecOps nástrojov (development, security, operations – vývoj, bezpečnosť a prevádzka). Zdroj: xStation5
Čo stojí za výpredajom akcií JFrog (FROG)
Anthropic rozvíril obavy nástrojom „Claude Code Security“
Bezprostredným spúšťačom bola research preview funkcia Claude Code Security od Anthropicu, ktorú firma opisuje ako nástroj na skenovanie kódu na zraniteľnosti a návrhy opráv v prostredí Claude Code. Trh to vyhodnotil ako ďalší signál, že AI laboratóriá môžu postupne prenikať do bezpečnostných aj vývojárskych workflow.
JFrog zasiahol „basket trade“ naprieč kyberbezpečnosťou a vývojárskymi nástrojmi
JFrog patril medzi najväčšie prepadáky v rámci skupiny titulov spojených so security a nástrojmi pre vývoj softvéru. Kľúčová obava sa netýka len jednej funkcie, ale toho, či AI-native prístup časom zníži potrebu samostatných bezpečnostných produktov.
Prečo je pohyb výraznejší než nedávne fundamenty
Výsledky aj výhľad JFrog boli v poslednej aktualizácii solídne
V poslednom reporte JFrog uviedol tržby za Q4 2025 vo výške 145,3 mil. USD (+25 % medziročne) a tržby za celý rok 2025 531,8 mil. USD (+24 %). Spoločnosť zároveň poskytla výhľad tržieb pre fiškálny rok 2026 na úrovni 623–628 mil. USD a pre Q1 2026 146–148 mil. USD.
Jadro príbehu je „software supply chain“, nie len skenovanie zraniteľností
JFrog stavia komunikáciu okolo hybridnej platformy pre bezpečné doručovanie softvéru naprieč DevOps a DevSecOps, čo môže byť ťažšie „nahradiť“ jednou AI funkciou. alytikov preto hovorila o tom, že výpredaj je skôr sentiment než bezprostredný zásah do dopytu.
Čo sledovať ďalej
Ako sa JFrog odlíši v ére AI agentov
Trh bude sledovať, ako bude JFrog odlišovať produkt, keď AI nástroje pridávajú bezpečnostné funkcie „na úrovni modelu“. Dôležité budú aj signály o adopcii bezpečnostných funkcií, obnovách u enterprise zákazníkov a raste cloudu.
Záver: Ak bude pokračovať širšia „AI disruption“ nálada, volatilita v softvérových tituloch môže zostať vysoká aj pri firmách so solídnymi výsledkami.
