US Open: Opatrný štart nového týždňa na Wall Street!

Wall Street vstupuje do nového týždňa výrazne pozitívne. Hlavné indexy rastú a chuť podstupovať riziko sa po korekcii z minulého týždňa pomaly vracia. Po víkende je citeľná úľava, pretože konflikt na Blízkom východe ďalej neeskaloval, hoci situácia v regióne zostáva napätá a neistá.
Pozitívny sentiment čiastočne podporili komentáre bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorý uviedol, že rokovania s Iránom postupujú dobre a že dosiahnutie dohody je možné. Zároveň je však zrejmé, že rozhovory majú od prelomového momentu stále ďaleko. Irán oficiálne popiera, že by viedol priame rokovania s USA, a kľúčové sporné body zostávajú nevyriešené. Trh síce pociťuje dočasnú úľavu, ale priestor na náhle zmeny a geopolitické riziko zostáva vysoký.
V hre je stále aj hrozba možnej pozemnej operácie. Americké ozbrojené sily zvažujú rôzne scenáre a Irán vyhlásil, že je pripravený reagovať na akýkoľvek prípadný útok. Tento kontext drží trhy v opatrnosti voči napätiu okolo Perzského zálivu a akýkoľvek nový vývoj v regióne by mohol okamžite ovplyvniť trhový sentiment aj pohyby indexov.
Komoditný trh zostáva pod geopolitickým tlakom. Ropa Brent sa pohybuje okolo 110 USD za barel, pričom ceny energií reagujú nielen na súčasné napätie, ale aj na obavy o budúce dodávky a stabilitu. Volatilita na komoditách ukazuje, ako silno môžu globálne udalosti ovplyvňovať ocenenie aktív aj celkový trhový sentiment.
Ďalším kľúčovým bodom dňa je plánovaný prejav šéfa Fedu Jeroma Powella o 16:30. Trhy budú pozorne analyzovať každé jeho slovo kvôli signálom o výhľade inflácie a možných rozhodnutiach o úrokových sadzbách. V súčasnom prostredí, keď hospodársky rast a kontrola inflácie vytvárajú zložité dilemy, môže Powellov prejav udávať tón celému týždňu na Wall Street.
Dnešný odraz indexov ukazuje, že trh dokáže reagovať na krátku prestávku v napätí, aj keď globálne fundamenty zostávajú neisté.
Futures na US500 (S&P 500) dnes výrazne rastú vďaka zlepšujúcemu sa sentimentu v prostredí vyhliadok na stabilizáciu na Blízkom východe. Trhový optimizmus podporujú správy o pokračujúcich rokovaniach medzi USA a Iránom, ktoré sú síce stále ďaleko od prelomu, no prinášajú aspoň určitú nádej na zmiernenie napätia v regióne.
Správy zo spoločností
Akcie CrowdStrike (CRWD.US) dnes rastú po zvýšení odporúčania pre spoločnosť. Analytici uvádzajú, že pripravovaný AI model od Anthropicu by mohol podporiť dopyt po kyberbezpečnostných službách a rast tržieb. Pohyb nahor odráža očakávania, že rozvoj AI zvýši dopyt po pokročilých ochranných nástrojoch.
Akcie Sysco (SYY.US) dnes strácajú viac ako 10 % po oznámení akvizície spoločnosti Jetro Restaurant Depot. Hodnota transakcie dosahuje 29,1 miliardy USD, pričom akcionári Jetro majú dostať 21,6 miliardy USD v hotovosti a 91,5 milióna akcií Sysco. Pokles odráža vysoké náklady akvizície a možné komplikácie pri integrácii oboch firiem.
Akcie Palo Alto Networks (PANW.US) rastú v reakcii na komentáre generálneho riaditeľa, ktorý zdôraznil potrebu využívať AI v boji proti kybernetickým hrozbám s tým, ako sa rozširujú najpokročilejšie modely. Tieto vyjadrenia naznačujú, že firma môže viac zamerať pozornosť na riešenia postavené na AI, čo by posilnilo jej pozíciu v sektore kyberbezpečnosti a zlepšilo výhľad rastu.
MicroStrategy (MSTR.US) oznámila, že minulý týždeň nenakúpila žiadny bitcoin, čo môže naznačovať dočasnú pauzu v dopyte alebo vyššiu opatrnosť v prostredí volatility kryptomenového trhu. Absencia nových nákupov naznačuje, že inštitucionálni hráči zatiaľ váhajú s ďalším navyšovaním pozícií v BTC.
