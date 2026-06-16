Akcie SpaceX ďalej prudko rastú 🔼 Od rekordného IPO už pridávajú takmer 30 %

Akcie SpaceX od svojho debutu minulý piatok vzrástli už takmer o 30 % a rozsah rally je mimoriadny. V dnešnom premarkete akcie pridávajú ďalšie 3 %, blížia sa k hranici 200 USD a implikujú trhovú kapitalizáciu približne 2,6 bilióna USD. Kritici, ktorí tvrdia, že sa ocenenie odtrhlo od reality, ďalej predkladajú svoje argumenty. Napokon to však nie sú oni, kto akcie kupuje. Žiadna maximálna cena akcie neexistuje a podporovatelia „vesmírnej revolúcie“ sa zdajú byť ochotní zaplatiť takmer akúkoľvek cenu za podiel vo vlajkovej spoločnosti Elona Muska.
SpaceX: Fundamentálna analýza je náročná
Býčí scenár stojí na niekoľkých silných argumentoch: dominantnej pozícii SpaceX v orbitálnych štartoch, obrovských bariérach vstupu pre potenciálnych konkurentov, technologickom líderstve spoločnosti a strategickom význame siete Starlink. Už samotný konflikt na Ukrajine ukázal praktickú hodnotu schopností Starlinku. To všetko spolu s charizmou Elona Muska, ambicióznou víziou a firemnou misiou, ktorá oslovuje mnohých investorov aj nad rámec čisto finančných úvah, viedlo k mimoriadnej valuačnej prémii. Tá sa tradičnou fundamentálnou analýzou zdá byť ťažko obhájiteľná.
To však nutne neznamená, že akcie nemôžu ďalej rásť, ani to nepredurčuje budúci trhový neúspech. Je celkom možné, že SpaceX bude dlhší čas ďalej vzdorovať bežným valuačným rámcom. Ak by sa však zhoršil širší trhový sentiment, ekonomická realita by spoločnosť napokon mohla dobehnúť. Firemní insideri zároveň stále podliehajú lock-up obmedzeniam a niekoľko ďalších mesiacov nebudú môcť akcie predávať. Ak by sa akcie SpaceX zo súčasných úrovní zdvojnásobili a dosiahli 400 USD za akciu, spoločnosť by pri inak rovnakých podmienkach prekonala Nvidiu v trhovej kapitalizácii.
SpaceX však za rok 2025 vykázala čistú stratu 4,94 miliardy USD, po čistom zisku nižšom než 800 miliónov USD v roku 2024. Nvidia pritom len v roku 2025 vytvorila čistý zisk vyše 120 miliárd USD, čo predstavovalo medziročný rast o 64 %. Je ťažké povedať, ako vysoko môžu akcie SpaceX vystúpiť a či je ocenenie 3 bilióny USD v blízkej dobe dosiahnuteľné. Jedno je však jasné: z dnešných už extrémnych úrovní posúva každý ďalší rast tento príbeh hlbšie do oblasti, ktorú by mnohí investori považovali za čoraz viac odtrhnutú od tradičných valuačných metrík.
Reportovanie podľa vlastných pravidiel?
Po svojom vstupe na verejný trh sa zdá, že SpaceX chce nastaviť vlastné pravidlá komunikácie s investormi. Spoločnosť plánuje zverejňovať finančné výsledky výhradne na svojom firemnom webe a na platforme X, čím obchádza tradičné spravodajské agentúry.
Ide o odklon od štandardného komunikačného modelu, ktorý používa väčšina verejne obchodovaných spoločností. Tie zvyčajne distribuujú výsledkové správy prostredníctvom veľkých agentúr a špecializovaných poskytovateľov finančných informácií. Pre investorov tento krok znamená väčšiu závislosť od komunikačných kanálov, ktoré priamo kontroluje samotná spoločnosť.
Pre SpaceX môže táto stratégia znamenať väčšiu kontrolu nad sdelením, načasovaním zverejnenia a prezentáciou finančných informácií. Nevýhodou je, že niektorí účastníci trhu, najmä tí, ktorí sa spoliehajú na tradičné finančné informačné systémy, môžu mať obmedzenejší prístup k firemným oznámeniam. Toto rozhodnutie je v súlade so širším komunikačným štýlom Elona Muska, ktorý dlhodobo uprednostňuje priamu komunikáciu s investormi a verejnosťou prostredníctvom X pred tradičnými mediálnymi kanálmi.
Akcie SpaceX (SPCX.US, M1)
Zdroj: xStation5
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