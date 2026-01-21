Ako sa budú vyvíjať úrokové sadzby vo Veľkej Británii❓ Tabak a letenky zvyšujú ceny v ekonomike 📈

Inflácia v Spojenom kráľovstve v decembri po prvýkrát za päť mesiacov zrýchlila, pričom medziročný rast dosiahol 3,4 % v porovnaní s novembrovými 3,2 %, čo bolo mierne nad očakávaniami analytikov (3,3 %). Rast cien bol spôsobený najmä zvýšením spotrebnej dane z tabaku a vyššími cenami leteniek. Inflácia služieb, kľúčový ukazovateľ pre Bank of England, stúpla na 4,5 % z predchádzajúcich 4,4 %, ale zaostala za očakávaniami.
Bank of England predpokladá, že inflácia sa na jar priblíži k cieľovej hodnote 2 %, čo podporia vládne opatrenia, ako sú zmrazenie cien železničného cestovného a zníženie účtov za energie. Napriek tomu centrálna banka sa približuje ku koncu cyklu znižovania úrokových sadzieb a pozorne sleduje trh práce kvôli známkam spomalenia. Po zverejnení údajov libra mierne oslabila, no aktuálne sa pohybuje okolo 1,3440 USD a očakávania ohľadom sadzieb ostávajú prakticky nezmenené.
V decembri vzrástli ceny tabaku o 3 % m/m v dôsledku odkladu daňového navýšenia, zatiaľ čo ceny leteniek vyskočili o 28,6 % m/m, čo viedlo k najvyššej inflácii v doprave od roku 2022. Ceny potravín stúpli o 4,5 % y/y, najmä vďaka pečivu a obilninám, pričom poklesy sa zaznamenali v kategóriách ako rekreácia, hry a športové vybavenie.
Zároveň údaje naznačujú pokles nákladových tlakov v priemysle – výstupné ceny zostali nezmenené, zatiaľ čo ceny surovín a palív klesli. Podľa ekonómov Bloombergu decembrový nárast inflácie nezmení politiku Bank of England, keďže celkový dezinflačný trend pokračuje.
Trh práce vykazuje známky oslabenia – najpomalší rast miezd od roku 2020 a nezamestnanosť na úrovni 5,1 %, aj keď počet voľných pracovných miest mierne vzrástol. HDP v novembri prekvapil pozitívnym výsledkom +0,3 % m/m, čo naznačuje určitú odolnosť ekonomiky.
Graf zobrazujúci príspevky jednotlivých zložiek k inflácii CPI v Spojenom kráľovstve
Zdroj: ONS, Bloomberg Financial Lp
Futures trh aktuálne naznačuje, že Bank of England v roku 2026 uskutoční jedno zníženie úrokových sadzieb (už plne započítané), pričom existuje 83 % pravdepodobnosť druhého takéhoto kroku na konci roka.
Zdroj: Bloomberg Financial Lp
