Alibaba reportuje prvú prevádzkovú stratu za päť rokov ❗

Najnovšie výsledky spoločnosti Alibaba (BABA.US) nevzbudzujú optimizmus a trh reaguje nervózne. Akcie klesajú o 1–3 %. Hoci sa spoločnosť snaží argumentovať tým, že jej obrovské výdavky na umelú inteligenciu (AI) sa nakoniec vyplatia, čísla za štvrťrok končiaci v marci 2026 ukazujú stagnáciu. Tržby celej skupiny vzrástli iba o 3 %, čím zaostali za odhadmi analytikov. Ešte horšie je, že Alibaba zaznamenala prvú prevádzkovú stratu za päť rokov, teda od pandémie. Ide o priamy dôsledok prudkého nárastu výdavkov na vývoj AI a agresívneho boja o nových používateľov.
Hlavný problém leží v jadre biznisu Alibaby, teda v domácom e-commerce segmente Taobao/Tmall. Tento segment bol najväčším sklamaním a rástol len veľmi mierne. Čínski spotrebitelia sa zdajú byť „vyčerpaní“. Nikde inde na svete nie sú vystavení takému veľkému množstvu zliav a akcií a čínska ekonomika zároveň nepodporuje nákupy drahších produktov, čo brzdí rast hodnoty transakcií. Na opačnom konci stojí segment Cloud Intelligence. Tu je vidieť svetlo na konci tunela. Tržby od externých zákazníkov vyskočili o 40 % a produkty súvisiace s AI už tvoria 30 % tejto sumy. To ukazuje, že dopyt po AI službách je reálny. Dynamický cloudový segment je však, žiaľ, stále príliš malou časťou biznisu na to, aby dokázal ťahať celú stagnujúcu skupinu.
Dlhodobý výhlaď vyvoláva obavy o finančné zdravie spoločnosti. Alibaba sa nachádza v zložitej situácii. Po prvé, v Číne je ťažké zarábať na AI softvéri, pretože tamojšie firmy nie sú zvyknuté platiť za softvér tak ako na Západe. Je potrebné ich dlhodobo „vzdelávať“ a motivovať. Po druhé, Alibaba spaľuje hotovosť alarmujúcim tempom. Negatívne voľné cash flow za toto štvrťrok dosiahlo až 2,5 miliardy dolárov. Dôvodom je nákladná cenová vojna v rýchlom e-commerce, napríklad Ele.me, a výdavky na propagáciu AI aplikácie Qwen v rámci boja s ByteDance. Investori tak dostávajú rovnakú dividendu a žiadne nové informácie o spätnom odkúpení akcií. Trh v tejto chvíli vidí predovšetkým rastúce náklady, nie sľubované zisky z AI transformácie.
Výsledky za 4. štvrťrok
- Tržby dosiahli 243,38 miliardy jüanov, čo znamená rast o 2,9 % r/r. Očakávanie bolo 246,51 miliardy jüanov.
- Tržby segmentu Alibaba International Digital Commerce Group dosiahli 35,43 miliardy jüanov, čo predstavuje rast o 5,5 % r/r. Očakávanie bolo 35,93 miliardy jüanov.
- Tržby segmentu Cloud Intelligence Group dosiahli 41,63 miliardy jüanov, čo znamená rast o 38 % r/r. Očakávanie bolo 41,44 miliardy jüanov.
- Tržby segmentu China E-commerce Business Group dosiahli 122,22 miliardy jüanov, zatiaľ čo očakávanie bolo 126,03 miliardy jüanov.
- Upravený zisk na americkú depozitnú akciu (ADR) dosiahol 62 centov oproti 12,52 jüanu pred rokom. Očakávanie bolo 6,04 jüanu.
- Upravená EBITDA dosiahla 16,44 miliardy jüanov, čo znamená pokles o 61 % r/r. Očakávanie bolo 24,06 miliardy jüanov.
- Upravený čistý zisk dosiahol 86 miliónov jüanov oproti 29,85 miliardy jüanov pred rokom. Očakávanie bolo 15,08 miliardy jüanov.
- Tržby z ostatných aktivít dosiahli 65,46 miliardy jüanov. Očakávanie bolo 64,61 miliardy jüanov.
Spoločnosť vykazuje historickú stratu, ktorá zostávala niekoľko štvrťrokov bez väčšej pozornosti. Zdroj: Bloomberg Financial LP
Denný graf akcií Alibaba (BABA.US) pokračuje v dlhodobom downtrende a cena zostáva stabilne pod kľúčovým 200-dňovým EMA. Lokálny odraz bol tvrdo zastavený v rezistentnej zóne tvorenej EMA 50 a EMA 100, čo v premarkete poslalo cenu priamo nadol ku kľúčovej podpore na úrovni 131,74 USD. Udržanie tejto horizontálnej hladiny pri otvorení hlavnej seansy bude zásadné pre zabránenie kapitulácie dopytu a testu psychologickej hranice 130 USD. Zdroj: xStation
