Amazon plánuje investovať 50 miliárd dolárov do OpenAI

-
Amazon plánuje investovať do OpenAI až 50 miliárd dolárov.
-
OpenAI sa snaží získať až 100 miliárd dolárov nového kapitálu, čo by mohlo zvýšiť hodnotu spoločnosti až na 830 miliárd dolárov.
-
Amazon plánuje investovať do OpenAI až 50 miliárd dolárov.
-
OpenAI sa snaží získať až 100 miliárd dolárov nového kapitálu, čo by mohlo zvýšiť hodnotu spoločnosti až na 830 miliárd dolárov.
Podľa informácií z trhu Amazon rokuje o možnej investícii do OpenAI vo výške až 50 miliárd dolárov. Ak sa transakcia uskutoční v plnom rozsahu, bude to jedna z najväčších investícií do umelej inteligencie v histórii a Amazon by sa mohol stať najväčším investorom v aktuálnom kole financovania. OpenAI, tvorca ChatGPT, plánuje získať nový kapitál vo výške až 100 miliárd dolárov. Takéto financovanie by mohlo zvýšiť hodnotu spoločnosti až na 830 miliárd dolárov.
Rokovania vedú vedúci predstavitelia oboch spoločností
Rokovania vedú generálny riaditeľ Amazonu Andy Jassy a generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman. Podmienky akejkoľvek dohody sa však ešte môžu zmeniť a nie je isté, či sa investícia skutočne zrealizuje. SoftBank sa tiež chce podieľať na financovaní a zvažuje dodatočnú investíciu vo výške až 30 miliárd dolárov. OpenAI rokuje aj s ďalšími investormi, vrátane štátnych investičných fondov z Blízkeho východu a spoločností rizikového kapitálu. Medzi existujúcich investorov patria Thrive Capital, Khosla Ventures a fond MGX zo Spojených arabských emirátov. Spoločnosť tiež zvažuje budúce IPO.
Prehlbovanie partnerstva s Amazonom
Potenciálna investícia by ďalej posilnila vzťahy medzi oboma spoločnosťami. Hoci OpenAI už dlho spolupracuje s Microsoftom, ktorý jej poskytuje výpočtovú kapacitu, minulý rok podpísala viacročnú zmluvu s AWS na nákup cloudových služieb v hodnote 38 miliárd dolárov. Amazon investuje aj do konkurenta OpenAI, spoločnosti Anthropic. Do konca roka 2024 investuje do tejto spoločnosti približne 8 miliárd dolárov a za približne 11 miliárd dolárov buduje rozsiahly dátový kampus v Indiane.
Rozšírenie AI napriek znižovaniu nákladov
V posledných mesiacoch Amazon výrazne investuje do infraštruktúry umelej inteligencie, a to ako pre svojich zákazníkov, tak aj pre internú potrebu. Zároveň však pokračuje v znižovaní nákladov – tento rok oznámil zrušenie približne 16 000 administratívnych pozícií, čo nadväzuje na predchádzajúce zrušenie 14 000 pracovných miest. Spoločnosť OpenAI, založená v roku 2015, sa vďaka úspechu ChatGPT rýchlo stala jednou z najvplyvnejších technologických spoločností na svete. Vývoj a trénovanie modelov umelej inteligencie je však mimoriadne kapitálovo náročné, čo núti spoločnosť pravidelne hľadať nové zdroje financovania. Nedávno tiež oznámila plány zaviesť reklamu ako dodatočný zdroj príjmov.
Graf AMZN.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Práve sa stalo: Útok na Irán a dopady na ekonomiku a finančné trhy
Denné zhrnutie: Začiatok konca dezinflácie?
Block Inc. prepúšťa 40 % zamestnancov a rastie o 16 % – Je to nová paradigma?
Applied Optoelectronics prudko rastie: výhľad pre optiku do AI dátových centier zrýchľuje
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.