Meta podpisuje s Googlom mnohamiliardovú dohodu na prenájom AI čipov, diverzifikácia mimo Nvidie naberá tempo

Meta Platforms podpísala viacročnú mnohamiliardovú dohodu na prenájom čipov Google Tensor Processing Units (TPU) na vývoj nových AI modelov, uviedol The Information podľa správy Reuters z 26. februára 2026.
Prehľad dohody: prenájom TPU a možný nákup do dátových centier
Reuters píše, že dohoda stojí na prenájme TPU. Zároveň Meta podľa The Information rokuje s Googlom aj o možnosti kúpiť TPU do vlastných dátových centier už od budúceho roka, hoci stav rokovaní nebol jasný. Meta ani Google Reuters nekomentovali.
Prečo Google tlačí TPU do komerčnejšej fázy
Pre Google ide o ďalší krok v snahe presadiť TPU ako alternatívu k dominantným GPU od Nvidie a rozšíriť monetizáciu vlastných čipov cez Google Cloud. Reuters uvádza, že predaje TPU sa stali dôležitým rastovým motorom cloudových príjmov a sú súčasťou argumentu o návratnosti AI investícií.
Prekážkou býva softvér: Reuters v decembri informovala o iniciatíve „TorchTPU“, ktorá má zlepšiť kompatibilitu TPU s PyTorch a znížiť závislosť vývojárov od ekosystému CUDA od Nvidie.
Podľa Reuters má Google navyše dohodu s nemenovanou veľkou investičnou firmou na financovanie joint venture, ktorý má TPU prenajímať ďalším zákazníkom.
Prečo Meta rozširuje dodávateľov akcelerátorov
Meta tým zapadá do trendu „multi-vendor compute“, kde veľkí hráči kombinujú viac akcelerátorov kvôli kapacite, cene a vyjednávacej pozícii. Reuters zároveň pripomína, že AMD uviedla, že Metě predá až za 60 mld. USD AI čipov, a Meta tiež podpísala dohodu s Nvidiou na nákup súčasných aj budúcich AI čipov.
Dôležitý je aj softvérový kontext: PyTorch je úzko spojený s Metou a Reuters opísala spoločné úsilie Googlu a Mety uľahčiť používanie TPU v PyTorch prostredí.
