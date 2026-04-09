Americký minister financií chce urýchliť schválenie kryptozákona ₿

- Scott Bessent vyzval Kongres na schválenie zákona Clarity Act.
- Cieľom je vytvoriť jasné federálne pravidlá pre digitálne aktíva v USA.
- Nejasná regulácia podľa neho tlačí časť kryptofiriem do Singapuru či Abú Zabí.
- Prijatie návrhu brzdí spor o pravidlá pre stablecoiny a súvisiace odmeny.
Americký minister financií Scott Bessent vyzval Kongres na schválenie zákona Clarity Act, ktorý má nastaviť federálne pravidlá pre trh s digitálnymi aktívami. Podľa neho je súčasné regulačné prostredie v USA stále nejasné, čo oslabuje domáci kryptosektor a odrádza firmy aj investorov.
Bessent vo svojom komentári uviedol, že pre neistotu sa časť kryptomenového vývoja presunula do jurisdikcií s jasnejšími pravidlami, napríklad do Abú Zabí alebo Singapuru. Práve tam firmy podľa neho presne vedia, ako sa registrovať, aké štandardy splniť a za akých podmienok môžu podnikať.
Návrh zákona Clarity Act je výsledkom niekoľkoročného tlaku kryptomenového sektora, ktorý dlhodobo upozorňuje, že súčasná legislatíva nie je pre digitálne aktíva dostatočná. Firmy tvrdia, že bez jasného právneho rámca je ich ďalšie fungovanie v USA komplikované.
Schvaľovanie zákona však brzdí spor medzi bankovým sektorom a kryptopriemyslom. Hlavným bodom stretu je spôsob, akým má legislatíva upraviť úroky a odmeny vyplácané pri stablecoinoch. Banky presadzujú prísnejšie obmedzenia, zatiaľ čo kryptofirmy varujú pred príliš tvrdými zásahmi.
Z pohľadu trhu by prijatie zákona mohlo priniesť väčšiu právnu istotu a posilniť postavenie USA ako centra pre inovácie v oblasti digitálnych aktív. Bessent zároveň naznačil, že v Kongrese existuje širšia politická podpora, ktorá by mohla zvýšiť šance návrhu na schválenie.
