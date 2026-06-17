Anthropic vstupuje do klimatickej koalície 🌱

Koalícia Frontier, podporovaná veľkými technologickými firmami vrátane Stripe a Google, oznámila navýšenie financovania pre technológie odstraňovania uhlíka o ďalších 915 miliónov USD. Celkové záväzky koalície sa tak zvyšujú na 1,8 miliardy USD. Novým účastníkom sa zároveň stáva spoločnosť Anthropic, ktorá sa tým pripája k širšej snahe technologického sektora podporiť rozvoj klimatických riešení.
Frontier vznikol v roku 2022 s cieľom urýchliť rozvoj technológií, ktoré dokážu odstraňovať oxid uhličitý z atmosféry. Princípom je, že firmy sa zaväzujú nakupovať uhlíkové kredity dopredu. Tým pomáhajú znížiť riziko pre projekty, ktoré sú často technologicky náročné, kapitálovo intenzívne a zatiaľ komerčne nerozvinuté.
Nové financovanie má smerovať do viacerých oblastí vrátane zvyšovania zásaditosti oceánov, teda metódy, ktorá pomáha oceánom pohlcovať viac oxidu uhličitého, odstraňovania uhlíka pomocou biomasy, urýchleného zvetrávania hornín, pri ktorom rozdrvené horniny chemicky viažu CO₂, a priameho zachytávania uhlíka zo vzduchu.
Koalícia plánuje približne 10 až 15 cielených investičných stávok prostredníctvom dlhodobých odberových kontraktov. Tie majú trvať 8 až 10 rokov a môžu siahať až do roku 2040. Tento model je pre sektor dôležitý, pretože projektom poskytuje predvídateľný dopyt a uľahčuje získavanie ďalšieho kapitálu.
Z pohľadu technologických firiem ide aj o strategický krok. Umelá inteligencia, cloudové služby a dátové centrá sú čoraz energeticky náročnejšie a tlak na znižovanie uhlíkovej stopy bude pravdepodobne rásť. Zapojenie Anthropic preto ukazuje, že firmy spojené s AI začínajú viac riešiť nielen výpočtovú kapacitu, ale aj dlhodobú udržateľnosť svojho rastu.
Pre investorov je dôležité, že trh s technológiami na odstraňovanie uhlíka môže v najbližších rokoch získať výraznejšiu podporu od veľkých firiem a inštitucionálnych investorov. Napriek tomu zostáva sektor rizikový. Mnohé technológie sú stále vo fáze rozvoja, náklady sú vysoké a nie je isté, ktoré prístupy sa nakoniec presadia v komerčnom meradle. Práve dlhodobé kontrakty od silných odberateľov však môžu pomôcť oddeliť životaschopné projekty od tých, ktoré zostanú iba experimentálne.
V širšom kontexte ide o ďalší signál, že technologické spoločnosti chcú zohrávať významnejšiu úlohu v klimatickej transformácii. Odstraňovanie uhlíka nenahrádza znižovanie emisií, ale podľa vedcov môže byť dôležité pri kompenzácii emisií v odvetviach, ktoré budú ešte dlho závislé od fosílnych palív.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Zhrnutie trhov: Európske akcie mierne rastú, pozornosť sa presúva z geopolitiky na Fed
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (16.6.2026)
Krypto novinky: Zákaz digitálneho dolára, tlak lobistov a škrty v Robinhood ⚡
CarMax prekonal odhady tržieb, vyššie ceny jazdených áut ťahajú výsledky nahor 🚗
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.