Apple opäť získava priazeň retailových investorov, keď kapitál rotuje v rámci megacap technológií

Akcie Applu v stredu 8. apríla rástli približne o 1,5 % na 257,32 USD, čím trhová hodnota spoločnosti vzrástla približne na 4,05 bilióna USD. Pozornosť sa na titul sústredila po tom, čo Yahoo Finance s odkazom na Vanda Research uviedol, že retailoví investori rotujú v rámci veľkých technologických titulov a Apple sa stáva novým „ohniskom presvedčenia“. Tento posun ukazuje na obnovený záujem individuálnych investorov o Apple, hoci firma stále čelí otázkam okolo AI stratégie a načasovania nových produktov.
Prečo sa retail vracia k Applu
Retailový príbeh podporujú stále silné fundamenty spoločnosti. Apple vo fiškálnom prvom štvrťroku 2026 vykázal rekordné tržby 143,8 mld. USD, medziročne vyššie o 16 %, zatiaľ čo zriedený zisk na akciu vzrástol o 19 % na 2,84 USD. Firma zároveň uviedla, že tržby z iPhonu aj služieb dosiahli historické maximá a inštalovaná základňa prekročila 2,5 miliardy aktívnych zariadení.
Príbeh ďalej podporili aj novšie prevádzkové dáta. Reuters 19. marca uviedol, že predaje smartfónov Apple v Číne vzrástli v prvých deviatich týždňoch roku 2026 o 23 %, zatiaľ čo celý trh v rovnakom období klesol o 4 %. Counterpoint uviedol, že Applu pomohli zľavy, oprávnenosť základného iPhonu 17 na štátne dotácie a aj postavenie v dodávateľskom reťazci, ktoré mu môže pomôcť zvládať vyššie náklady na pamäte lepšie než niektorým konkurentom.
Akcie však stále nesú aj realizačné riziká
Obnovený záujem retailu neznamená, že problémy Applu zmizli. Reuters tento týždeň uviedol, že Apple narazil na technické komplikácie v testovacej fáze svojho prvého skladacieho iPhonu, pričom Nikkei Asia napísal, že to môže oddialiť masovú výrobu aj dodávky, hoci Bloomberg samostatne uviedol, že uvedenie v septembri je stále na dobrej ceste. Akcie Applu 7. apríla po tejto správe klesli o 2,7 % a počas dňa strácali až 5,1 %.
Apple tak zostáva v inej pozícii než niektorí najvýraznejší AI favoriti trhu. Investori tu nekupujú čistý príbeh akcelerácie AI, ale firmu s obrovským rozsahom, silnou tvorbou hotovosti a biznisom, ktorý stále prináša rekordné čísla pri iPhone aj službách. Trhy teraz budú sledovať, či dopyt retailových investorov vydrží a či ho Apple dokáže podporiť jasnejším pokrokom v AI a plynulejším produktovým cyklom v druhej polovici roka 2026.
