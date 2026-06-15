Akcie AT&S dnes rastú o 29 % a od začiatku roka už pridávajú viac ako 500 % 🚀

Akcie rakúskej spoločnosti Austria Technologie & Systemtechnik AG, známej ako AT&S, prudko posilnili po tom, čo firma zvýšila svoj výhlaď a oznámila dohodu o dodávkach pre AMD a ďalšiu nemenovanú technologickú spoločnosť. Trh na správu reagoval mimoriadne silno – akcie AT&S dnes vzrástli o 29 %, čo bol ich najväčší denný rast za posledných 6 rokov.
AT&S vyrába dôležité čipové komponenty, najmä plošné spoje a IC substráty, ktoré prepájajú čipy so systémami používanými v dátových centrách, mobilných telefónoch a automobiloch. Práve vysokovýkonné substráty sú čoraz dôležitejšie pre systémy spojené s umelou inteligenciou, kde rastie dopyt po pokročilej infraštruktúre.
Dohoda s AMD má pomôcť navýšiť produkciu špičkových IC substrátov v novej továrni AT&S v Malajzii. Spoločnosť zároveň uviedla, že pre rozšírenie závodu bude potrebné investovať približne 1,5 až 2 miliardy EUR. Tieto výdavky majú byť financované prostredníctvom dlhodobých záväzkov zákazníkov, čo je pre investorov dôležité, pretože to znižuje obavy z nadmerného zaťaženia vlastného cash flow.
Akcie AT&S tento rok vzrástli už o viac ako 500 %, čím sa firma zaradila medzi najvýraznejšie burzové príbehy v Európe. Trhová kapitalizácia spoločnosti sa po poslednom raste dostala nad 7,7 miliardy EUR. Za týmto rastom stojí najmä silný dopyt investorov po firmách, ktoré môžu ťažiť z rozvoja umelej inteligencie.
Pozitívne správy zároveň zmenili pohľad časti analytikov. Oddo BHF zvýšila odporúčanie pre akcie AT&S z Predať na Neutral, pretože výrazné zvýšenie výhľadu podľa analytikov narušilo pôvodnú negatívnu investičnú tézu. Inými slovami, firma teraz ponúka silnejší rastový príbeh, než trh ešte nedávno očakával.
Napriek tomu zostáva situácia z investičného pohľadu citlivá. Prudký rast akcií už do ceny započítal veľmi optimistické očakávania. Priemerná cieľová cena analytikov sa podľa dostupných údajov pohybuje okolo 115 EUR, čo naznačuje potenciálny pokles o viac ako 40 % oproti aktuálnym úrovniam. To ukazuje, že aj napriek silnému rastovému príbehu môže byť ocenenie akcií napäté.
AT&S tak stojí na hranici medzi atraktívnym AI príbehom a vysokým valuačným rizikom. Ak sa firme podarí úspešne rozšíriť výrobu v Malajzii a dlhodobo dodávať kľúčové komponenty pre AMD a ďalších zákazníkov, môže si udržať silnú pozíciu v dodávateľskom reťazci umelej inteligencie. Ak by však došlo k oneskoreniu výroby, poklesu dopytu alebo slabším maržiam, akcie po tak prudkom raste môžu byť náchylné na výraznú korekciu.
Pre investorov je preto kľúčové sledovať nielen samotnú dohodu s AMD, ale hlavne to, či sa vyšší výhlaď premietne do skutočných tržieb, ziskovosti a voľného cash flow. AI boom síce vytvára pre AT&S veľkú príležitosť, ale po raste o viac ako 500 % už trh očakáva takmer bezchybnú realizáciu.
Graf AT&S (ATS.DE, D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
US Open: Wall Street v eufórii po oznámení dohody medzi USA a Iránom
Morgan Stanley očakáva širší rast amerických akcií 📈
Akcie SpaceX rastú v premarkete o 6 % 📈
Graf dňa: EU50 – európske indexy na nových maximách (15.06.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.