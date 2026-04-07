ASML klesá pre pripravované obmedzenie vývozu do Číny 📉

Akcie výrobcu zariadení na výrobu čipov ASML dnes oslabujú o 3,5 % po tom, čo americkí zákonodarcovia minulý týždeň navrhli zákon, ktorý by mohol ďalej obmedziť predaje spoločnosti do Číny.
Analytici uviedli, že ak by bol návrh schválený v USA a následne vymáhaný aj v Holandsku, mohlo by ísť o prvé nové obmedzenie pre ASML od septembra 2024. To by zablokovalo predaj aj servis jej litografických systémov zákazníkom v Číne. ASML je dominantným výrobcom litografických zariadení, ktoré sa používajú pri tvorbe obvodov v čipoch. Firma čelí konkurencii najmä zo strany japonského Nikonu a čínskej spoločnosti SMEE.
ASML počíta s tým, že v roku 2026 bude Čína tvoriť 20 % jej celkových tržieb, predaje starších strojov by však dotknuté byť nemali. Analytik Michael Roeg z Degroof Petercam odhadol, že nové pravidlá by mohli znížiť tržby ASML o jednociferné percento.
Z pohľadu vývoja ceny akcií je ASML tento rok zatiaľ v zelených číslach. Od začiatku roka akcie pripisujú viac ako 13 % a za posledný rok vzrástli o viac ako 100 %. Po dosiahnutí maxím v roku 2024 nad hranicou 1 000 eur sa akcie prepadli až k úrovni 500 eur. Súčasné maximá boli dosiahnuté vo februári 2026, keď sa akcie po prvý raz dostali nad 1 300 eur. Zo svojich maxím už titul stratil viac ako 14 %.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Hecla klesá, keď akcie tlačí slabší výhľad produkcie na rok 2026 a korekcia ceny striebra
Apple opäť získava priazeň retailových investorov, keď kapitál rotuje v rámci megacap technológií
Meta predstavila Muse Spark ako prvý model svojho tímu pre superinteligenciu
US Open: Wall Street prudko rastie vďaka prímeriu na Blízkom východe 📈 Technologické akcie posilňujú, energetický sektor panikári
