- Volkswagen pripravuje jednu z najväčších reštrukturalizácií vo svojej histórii, pričom v krajnom scenári môže byť ohrozených až 140 000 pracovných miest.
- Automobilku tlačí pokles predaja v Číne, vysoké výrobné náklady v Nemecku a slabé využitie kapacít, čo si podľa manažmentu vyžaduje odstránenie najmenej 10 miliárd eur nákladov.
- Reštrukturalizácia nemá byť len o prepúšťaní, ale aj o znížení výrobnej kapacity, zjednodušení ponuky modelov a obmedzení manažérskych pozícií.
- Ziskovosť Volkswagenu je pod výrazným tlakom, marža je ďaleko od cieľa 9 %, čo zvyšuje tlak na rýchlejšie a hlbšie úspory. To môže ovplyvniť aj akcie VW a Porsche.
- Volkswagen pripravuje jednu z najväčších reštrukturalizácií vo svojej histórii, pričom v krajnom scenári môže byť ohrozených až 140 000 pracovných miest.
- Automobilku tlačí pokles predaja v Číne, vysoké výrobné náklady v Nemecku a slabé využitie kapacít, čo si podľa manažmentu vyžaduje odstránenie najmenej 10 miliárd eur nákladov.
- Reštrukturalizácia nemá byť len o prepúšťaní, ale aj o znížení výrobnej kapacity, zjednodušení ponuky modelov a obmedzení manažérskych pozícií.
- Ziskovosť Volkswagenu je pod výrazným tlakom, marža je ďaleko od cieľa 9 %, čo zvyšuje tlak na rýchlejšie a hlbšie úspory. To môže ovplyvniť aj akcie VW a Porsche.
Volkswagen stojí pred jednou z najväčších reštrukturalizácií vo svojej histórii. Zástupcovia zamestnancov varujú, že plánované úspory by mohli v krajnom prípade zasiahnuť až 140 000 pracovných miest, ak by sa k už pripravovanému prepúšťaniu pridalo aj zatváranie ohrozených tovární v Nemecku. Vedenie automobilky pritom pripravuje sériu stretnutí so zamestnancami, na ktorých chce vysvetliť potrebu výraznejšieho znižovania nákladov.
V krajnom scenári môže byť ohrozených až 140 000 pracovných miest
Manažment doteraz pracoval s možnosťou zrušenia až 100 000 pracovných miest. Odbory však upozorňujú na ďalších približne 40 000 pozícií v štyroch nemeckých závodoch, ktorých dlhodobá budúcnosť nie je istá. Generálny riaditeľ Oliver Blume síce uviedol, že zatváranie tovární v Nemecku počas tohto desaťročia nepovažuje za realistické, tlak na výraznejšie úspory však pokračuje.
Problémom sú vysoké náklady, Čína aj slabšie využitie fabrík
Volkswagen sa potýka predovšetkým s poklesom predaja v Číne, vysokými výrobnými nákladmi v Nemecku a nedostatočne využitou kapacitou niektorých tovární. Podľa dostupných údajov má automobilka oproti časti konkurencie približne 30 % nákladovú nevýhodu a potrebuje odstrániť najmenej 10 miliárd eur nadbytočných nákladov.
Súčasťou reštrukturalizácie preto nemá byť iba prepúšťanie. Manažment pripravuje aj zníženie európskej výrobnej kapacity o ďalších približne 500 000 vozidiel ročne, obmedzenie počtu manažérskych pozícií a zjednodušenie ponuky modelov a výbav. Cieľom je vytvoriť štíhlejšiu automobilku schopnú lepšie konkurovať v prostredí elektromobility, softvéru a rýchlo rastúcich čínskych výrobcov.
Situáciu však komplikuje špecifická vlastnícka a riadiaca štruktúra Volkswagenu. Vedenie nemôže rozsiahle zmeny jednoducho presadiť bez podpory silných odborov a spolkovej krajiny Dolné Sasko. Odborový zväz IG Metall už navyše naznačil možnosť štrajkových akcií, ak manažment svoje plány nezmierni.
Porsche SE tlačí na rýchlejšie zlepšenie ziskovosti
Tlak na rýchlejšiu reštrukturalizáciu prichádza aj od Porsche SE, prostredníctvom ktorej rodiny Porsche a Piëch kontrolujú Volkswagen. Slabšia ziskovosť Volkswagenu aj Porsche totiž obmedzuje dividendy, ktoré sú pre holding významným zdrojom príjmov. Vývoj situácie je dôležitý aj pre investorov sledujúcich akcie Volkswagenu a Porsche, keďže úspech alebo neúspech reštrukturalizácie môže ovplyvniť ziskovosť, dividendový potenciál aj sentiment voči obom titulom.
Prevádzková marža
Zdroj: Bloomberg
Akcie Volkswagen a Porsche: investori sledujú marže aj úspory
Ziskovosť Volkswagenu sa v posledných rokoch dostala pod výrazný tlak. Zatiaľ čo v roku 2023 sa prevádzková marža pohybovala prevažne okolo 6–7 %, následne začala výrazne kolísať a postupne klesať. V treťom štvrťroku 2025 sa dokonca prepadla do záporných hodnôt približne k −1,5 %, čo dobre ilustruje rozsah tlaku na hospodárenie automobilky.
Po tomto prepade sa marža začala zotavovať, jej úroveň však zostáva výrazne pod hodnotami z predchádzajúcich rokov. V druhom štvrťroku dosiahla 4,2 %, zatiaľ čo vedenie Volkswagenu sa usiluje o dlhodobé zvýšenie marže až na 9 %. Práve výrazný rozdiel medzi súčasnou ziskovosťou a cieľom manažmentu pomáha vysvetliť rozsah pripravovaných úspor. Ak chce Volkswagen svoj ambiciózny cieľ splniť, bude musieť nielen znižovať náklady, ale aj zlepšiť využitie výrobných kapacít a stabilizovať svoje postavenie na kľúčových trhoch.
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