Berkshire mení portfólio pod vedením Grega Abela, kupuje Deltu a odchádza z Amazonu, UnitedHealth, Visa a Mastercard

- Berkshire kúpila nový 6,1 % podiel v Delta Air Lines za 2,65 miliardy USD
- Berkshire predala pozície v Amazone, UnitedHealth, Visa a Mastercard a 35 % podielu v Chevrone
- Podiel v Alphabete bol viac než strojnásobený, teraz dosahuje 16,6 miliardy USD
- Berkshire celkovo nakúpila akcie za 15,94 mld. USD a predala za 24,09 mld. USD – prvé väčšie preskupenie pod Abelom
Berkshire Hathaway zverejnila výraznú obmenu portfólia za prvý štvrťrok pod vedením generálneho riaditeľa Grega Abela, vrátane novej pozície v Delta Air Lines v hodnote 2,65 miliardy USD a menšej novej investície do Macy's. Konglomerát zároveň predal niekoľko menších pozícií vrátane Amazonu, UnitedHealth Group, Visa a Mastercard a viac než strojnásobil svoj podiel v Alphabet. Akcie Delty po zverejnení vzrástli v after-markete o 3,3 % a Macy's pridalo 6,3 %, keďže investori reagovali na prvú širšiu sadu akciových zmien odvtedy, čo Abel nahradil Warrena Buffetta vo funkcii generálneho riaditeľa.
Prvý väčší posun portfólia po nástupníctve po Buffettovi
Zmeny sa objavili v najnovšom regulačnom podaní Berkshire, ktoré zachytáva americky obchodované pozície k 31. marcu. Berkshire uviedla, že počas štvrťroka nakúpila akcie za 15,94 miliardy USD a predala za 24,09 miliardy USD, čo ukazuje na zreteľné preskupenie akciového portfólia po Abelovom nástupe do roly CEO v januári, zatiaľ čo Buffett zostal predsedom predstavenstva.
Najväčším novým krokom Berkshire bol nákup 6,1 % podielu v Delta Air Lines, čo zodpovedá 39,8 milióna akcií. Firma tiež zverejnila približne 3-miliónový podiel v Macy's v hodnote okolo 55 miliónov USD a viac než strojnásobila svoju investíciu do Alphabetu, ktorá teraz dosahuje 16,6 miliardy USD a patrí medzi najväčšie akciové pozície Berkshire. Berkshire zároveň viac než zdvojnásobila svoj podiel v The New York Times a uviedla, že teraz vlastní 9,4 % tejto spoločnosti.
Berkshire zároveň výrazne obmedzila viaceré menšie pozície
Na strane predajov Berkshire ukončila niekoľko investícií, ktoré boli menšie než jej hlavné dlhodobé držby. Reuters uviedol, že medzi najväčšie úplne predané pozície podľa stavu na konci roka patrili Visa, Mastercard, UnitedHealth, Domino's Pizza, Aon a Pool, zatiaľ čo Berkshire tiež predala 35 % svojho podielu v Chevrone, hoci Chevron zostal piatou najväčšou pozíciou v portfóliu.
Na toto podanie nadviazali aj skoršie správy, že Abel predával akcie, ktoré predtým spravoval bývalý portfóliový manažér Berkshire Todd Combs, ktorý v decembri odišiel do JPMorgan Chase. Reuters už v apríli uviedol, že Abel pravdepodobne neplánuje prijať nikoho nového na správu portfólia a Berkshire zároveň neuviedla, ktoré pozície predtým spadali pod Combsa a ktoré pod Teda Weschlera.
Trhy teraz budú sledovať, či Abel bude menšie pozície Berkshire obmieňať aktívnejšie než Buffett a či investície do Delty a Alphabetu naznačujú širší posun smerom k cyklickému cestovaniu a veľkým technologickým titulom. Investori budú zároveň čakať na ďalšie podania Berkshire, ktoré ukážu, ako Abel plánuje využívať obrovskú hotovostnú pozíciu spoločnosti naprieč akciami aj plne vlastnenými podnikmi.
