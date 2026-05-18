Hrozí výpadok čipov? Štyri scenáre, ktoré môžu rozhodnúť o budúcnosti Samsungu 💾

- Samsung a odbory rokujú o bonusoch, pričom odbory požadujú 15 % prevádzkového zisku pre zamestnancov.
- Najpravdepodobnejšou možnosťou môže byť kompromis alebo obmedzený štrajk bez zásadného dosahu na výrobu.
- Vláda môže v krajnom prípade využiť núdzovú arbitráž, ak by štrajk ohrozil ekonomiku.
- Dlhodobý konflikt by mohol zasiahnuť dodávateľské reťazce, pretože čipy tvoria 36 % exportu Južnej Kórey.
Samsung Electronics a jeho najväčšia odborová organizácia vedú intenzívne rokovania, ktoré majú zabrániť možnému štrajku. Spor prichádza vo veľmi citlivom období, pretože Samsung ťaží z mimoriadne silného dopytu po čipoch pre umelú inteligenciu a zároveň čelí tvrdej konkurencii zo strany spoločností SK Hynix a Micron Technology.
Napätie medzi vedením a zamestnancami rastie predovšetkým pre otázku odmien. Akcie Samsungu od začiatku roka 2025 výrazne vzrástli a firma ťaží z rekordných ziskov, no časť zamestnancov má pocit, že sa na úspechu spoločnosti nepodieľa dostatočne. Práve to zvyšuje tlak na vedenie, aby ponúklo atraktívnejší bonusový systém.
Odbory požadujú zrušenie stropu na bonusy a chcú, aby bolo 15 % prevádzkového zisku určených na zamestnanecké odmeny. Navyše sa usilujú o to, aby bol tento mechanizmus pevne zakotvený v pracovných zmluvách. Vedenie Samsungu naopak navrhuje vyčleniť na bonusy 10 % prevádzkového zisku a pridať jednorazový kompenzačný balík, ktorý by podľa firmy mohol prekonať bežné štandardy v odvetví.
Možné scenáre vývoja:
- Kompromis na poslednú chvíľu
- Najpozitívnejším scenárom je dohoda ešte pred vypuknutím štrajku. Samsung by mohol odborom ponúknuť lepšie bonusy alebo mierne zvýšiť celkové odmeny bez toho, aby plne pristúpil na ich požiadavku. Pre odbory by išlo o viditeľné víťazstvo, pretože by získali vyššie výplaty aj väčšie uznanie vo firme. Pre Samsung by tento výsledok znamenal upokojenie situácie bez zásadného narušenia výroby.
- Štrajk s obmedzeným dosahom
- Ak dohoda nevznikne, zamestnanci môžu pristúpiť k rotačným odstávkam, demonštráciám alebo jednodňovým protestom. Tie by vytvorili verejný a politický tlak, no nemuseli by zásadne obmedziť výrobu, pretože čipové továrne sú vysoko automatizované a bežia nepretržite. Aj menšie narušenie by však mohlo znervózniť investorov, pretože polovodičová divízia tvorí viac ako 90 % ziskov spoločnosti.
- Zásah vlády
- Ak by štrajk začal ohrozovať výrobu čipov a širšiu ekonomiku, juhokórejská vláda môže využiť mimoriadny nástroj v podobe núdzovej arbitráže. Ten by dočasne zastavil štrajk a dal priestor Národnej komisii pre pracovné vzťahy, aby pripravila záväzné riešenie. Tento mechanizmus bol v Kórei od roku 1969 použitý iba štyrikrát, čo ukazuje, že by išlo o výnimočný krok.
- Dlhodobý pat
- Najvážnejším, ale menej pravdepodobným scenárom je dlhodobý štrajk, do ktorého by sa zapojili kľúčoví polovodičoví inžinieri, pracovníci údržby a výrobní špecialisti. Hoci sú továrne Samsungu silne automatizované, stále závisia od odborníkov, ktorí dohliadajú na citlivé výrobné procesy a rozširovanie produkcie pokročilých čipov. Dlhší výpadok by mohol zasiahnuť nielen Samsung, ale aj globálne dodávateľské reťazce.
Možnosti odborov narušiť výrobu však obmedzilo súdne rozhodnutie z 18. mája. Súd nariadil zamestnancom zabezpečujúcim kľúčovú údržbu, bezpečnosť a prevádzkovú ochranu, aby pokračovali vo svojich funkciách aj počas prípadného štrajku. Zároveň zakázal obsadzovanie dôležitých výrobných a prevádzkových priestorov vrátane polovodičových liniek, výskumných zariadení a skladov nebezpečných chemikálií.
Dosahy by v najhoršom prípade mohli presiahnuť samotný Samsung. Polovodiče tvorili v prvých troch mesiacoch roka 2026 približne 36 % juhokórejského exportu podľa hodnoty. Dlhšie narušenie výroby u takého významného hráča by preto mohlo zasiahnuť nielen globálny trh s čipmi, ale aj širšiu juhokórejskú ekonomiku.
Z pohľadu investorov je dôležité, že spor prichádza v čase, keď Samsung potrebuje bezchybne zvládať rast dopytu po AI čipoch. Akékoľvek predlžovanie napätia môže zvyšovať obavy zákazníkov aj trhu, zvlášť keď konkurenčný SK Hynix už získal podporu zamestnancov vďaka zdieľaniu ziskov. Samsung tak nerieši iba pracovný konflikt, ale aj otázku dôvery v čase, keď sa rozhoduje o budúcom postavení firmy v najrýchlejšie rastúcej časti polovodičového trhu.
