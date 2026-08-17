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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
9:32 · 17. augusta 2026

🎥 Berkshire nakupuje Alphabet, investori a fondy sa ho zbavujú. Aké sú zmeny v portfóliách investorov?

Tomáš Vranka
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Head of Sales Slovakia

Koncom minulého týždňa zverejňovali veľkí investori a fondy zmeny vo svojich portfóliách. My sme sa už tradične pozreli na to, aké nákupy či predaje realizovala spoločnosť Berkshire Hathaway, ale aj ďalší investori a fondy. Viac v našom videu.

 

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Tomáš Vranka

Head of Sales Slovakia

V XTB pôsobím od roku 2014. Popri práci v obchodnom oddelení na pozícii Head of Sales sa intenzívne venujem témam investovania, akcií a ETF. Môžete ma vidieť v slovenských investičných médiách, ale aj na YouTube kanáli XTB, kde sa snažím zrozumiteľne vysvetľovať aktuálne dianie na trhoch aj praktické princípy dlhodobého investovania.

Pri vlastnom investovaní sa zameriavam najmä na veľké technologické spoločnosti, no rovnako dôležitá je pre mňa osveta v investičných témach a popularizácia ETF ako nástroja, ktorý vie ľuďom pomôcť budovať majetok systematicky a s rozumným rizikom. Verím, že investovanie by nemalo byť niečím výnimočným, ale skôr bežnou súčasťou života väčšiny ľudí.

Jedna z myšlienok, ku ktorej sa často vraciam, je citát Petera Lyncha: „Oveľa viac peňazí investori stratili čakaním na korekcie mimo trhu, ako ich stratili v samotných korekciách.“

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