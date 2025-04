Biely dom oznamuje zvýšenie cla na Čínu na 104 %; indexy mažú zisky 🔔✂️

Hovorca Bieleho domu Levitt uviedol, že USA práve uvalili dodatočné 50 % clo na Čínu, čím sa celkové clo zvyšuje na rekordných 104 %. Ďalšie obchodné obmedzenia nadobudnú účinnosť zajtra, 9. apríla.

Táto informácia korešponduje so včerajšími vyjadreniami prezidenta Trumpa, ktorý pohrozil dodatočným 50 % clom na čínsky dovoz, ak Peking do konca dňa nezruší 34 % odvetné clá, ktoré oznámil v piatok. Čína vyhlásila, že bude „bojovať až do konca“, odmietla ustúpiť a signalizovala pripravenosť zaviesť odvetné opatrenia. Trump zároveň včera na platforme Truth Social oznámil ukončenie obchodných rokovaní s Čínou a zrušenie plánovaných stretnutí. Biely dom tak teraz oznámil realizáciu týchto hrozieb a zavedenie rekordného 104 % cla na čínsky dovoz.

V reakcii na túto správu US100 a ďalšie futures naviazané na americké indexy klesajú, čím výrazne mažú dnešné zisky.

US500 smeruje k 200-periódovému exponenciálnemu kĺzavému priemeru (EMA) na hodinovom grafe (H1). Táto úroveň môže dnes slúžiť ako kľúčová podpora pre býčie momentum. Zdroj: xStation

