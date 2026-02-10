🚨 Bitcoin klesá na 69 000 USD 📉 Scenár korekcie 1:1?

Bitcoin dnes klesá k úrovni 69 000 USD a graf ukazuje jasné podobnosti medzi výpredajom z konca októbra, keď cena padla približne zo 112 000 USD na 80 000 USD, a najnovšou zostupnou vlnou zhruba z 97 000 USD na 60 000 USD.
- Ak by sme predpokladali scenár korekcie 1:1 – nielen ako pullback, ale aj z pohľadu následného odrazu a konsolidácie – pásmo 72 000–73 000 USD by sa mohlo ukázať ako významná rezistencia. To by zodpovedalo predchádzajúcemu približne 20 % rastu, keď Bitcoin vzrástol z oblasti 80 000 USD v novembri na približne 97 000 USD začiatkom roka 2026.
- Ak by medzi jednotlivými impulzmi uplynulo podobné časové obdobie, ďalší výraznejší nárast volatility by sa mohol objaviť až v apríli. A ak by sa ďalší pohyb zhodoval s predchádzajúcim poklesom aj rozsahom (1:1), Bitcoin by mohol potenciálne klesnúť smerom k 49 000 USD, merané od oblasti 72 000 USD.
- Medzitým sa RSI odrazilo z extrémne prepredaných úrovní okolo 18 a aktuálne sa nachádza tesne pod 32. Na skutočné otočenie medvedieho momenta by Bitcoin pravdepodobne musel znovu získať úrovne nad 80 000 USD. Silná ponuka v pásme 72 000–73 000 USD však naznačuje, že trh zostáva opatrný a stále viditeľne „otrasený“.
Bitcoin (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trh kompenzuje straty a čaká na zníženie úrokových sadzieb
Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (13.02.2026)
IBM ide proti prúdu: Trikrát viac zamestnancov na vstupnej úrovni
US OPEN: Trh hľadá smer po inflačných dátach
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.