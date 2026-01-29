🚨Bitcoin klesá o 5 %, testuje lokálne minimá pri úrovni 84 000 USD

Cena najväčšej kryptomeny, Bitcoinu, dnes klesá o viac než 5 % na približne 84 000 USD, čím testuje úrovne, ktoré boli zaznamenané – a bránené – v decembri a začiatkom novembra minulého roka. Širší kryptotrh je taktiež pod tlakom: Ethereum oslabuje približne o 6 % na úroveň okolo 2 850 USD, zatiaľ čo menšie altcoiny zaznamenávajú ešte prudšie poklesy.
Odlivy z amerických spotových ETF produktov, obmedzená nákupná aktivita zo strany firiem, ktoré akumulujú Bitcoin, a sklamanie z výkonu Bitcoinu v porovnaní s akciovými indexmi – a najmä s drahými kovmi – odkláňajú globálny kapitál mimo kryptomien. V súlade s naratívom o cykle po halvingu vytvoril Bitcoin v októbri lokálny vrchol, a ak išlo o vrchol býčieho trendu, ceny by mohli do konca roka potenciálne klesnúť až k úrovni 50 000 USD.
Bitcoin (D1)
RSI klesá smerom k hodnote 35, čo signalizuje čoraz výraznejšie podmienky blízke prepredanosti, zatiaľ čo MACD generuje ďalšie medvedie prekrižovanie. Cena sa momentálne obchoduje približne 20 % pod 200-denným kĺzavým priemerom EMA200 (červená čiara). Posledný pokles sa zastavil na úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu poklesu od októbra 2025 (z oblasti okolo 126 000 USD). Kľúčový odpor sa aktuálne nachádza pri 91 000 USD (23,6 % Fibonacciho úroveň a oblasť okolo EMA50, oranžová čiara). Kľúčová podporná zóna leží v rozmedzí 79 000–80 000 USD, teda na „korekčnom minime“ z októbra. Ďalšia významná podpora sa nachádza pri úrovni 75 000 USD, čo zodpovedá hodnotám z panického výpredaja v apríli 2025.
Zdroj: xStation5
