Bitcoin klesá pod 90 000 USD v dôsledku rastúcej averzie k riziku

-
Bitcoin sa krátko prepadol pod 90 000 USD v dôsledku trhovej volatility.
-
Makroekonomická neistota prispieva k poklesu rizikových aktív.
-
Technický vývoj naznačuje možnú korekčnú fázu.
-
Sentiment investorov je opatrný vzhľadom na neistotu.
-
Bitcoin sa krátko prepadol pod 90 000 USD v dôsledku trhovej volatility.
-
Makroekonomická neistota prispieva k poklesu rizikových aktív.
-
Technický vývoj naznačuje možnú korekčnú fázu.
-
Sentiment investorov je opatrný vzhľadom na neistotu.
Bitcoin sa dnes krátko dostal pod úroveň 90 000 USD, čo signalizuje pokračujúcu volatilitu a pokles po nedávnom trhovom raste. Investori reagujú na širšie trhové podmienky, ktoré zvyšujú averziu voči rizikovým aktívam.
Makroekonomický kontext
Trhy sa nachádzajú v prostredí zvýšenej neistoty, kde globálne rizikové aktíva čelia predaju a investori smerujú kapitál k bezpečnejším investíciám. Tento trend sa premieta aj do kryptomenových trhov, kde dopyt po bitcoine slabne.
Technická perspektíva
Prelom pod úrovňou 90 000 USD je z hľadiska technickej analýzy dôležitý a môže signalizovať začiatok širšej korekcie. Trh by mohol smerovať k ďalším úrovniam podpory, ak sa sentiment nezlepší.
Sentiment trhu
Trhový sentiment zostáva skôr opatrný. Realizácia ziskov a znížená aktivita nových nákupov naznačujú, že investori čakajú na jasnejšie impulzy skôr, než sa znova odvážia do rastúcich pozícií.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Strategy investuje ďalších 267 miliónov USD do Bitcoinu: Hromadenie pokračuje aj napriek volatilite
Krypto správy: Bitcoin klesá späť na 87 000 USD 📉 Signál medvedieho trhu?
Ranné zhrnutie (23.01.2026)
Denné zhrnutie: Optimizmus na Wall Street, drahé kovy na historických maximách 📈 Bitcoin pod tlakom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.