Bitcoin rastie nad 70 000 USD napriek silnejšiemu doláru 📈

Bitcoin obnovuje rast, aj keď sentiment na globálnych akciových trhoch stále naznačuje risk-off náladu — čo je viditeľné aj na poklese cien drahých kovov, najmä striebra. Existuje možnosť, že kapitál opúšťajúci trh so striebrom sa čiastočne presúva do prekvapivo odolného BTC. Od amerického útoku na Irán cena kryptomeny vzrástla približne o 10 %, po tom, čo v prvotnej reakcii krátko klesla približne k 63 000 USD.
Zároveň sila amerického dolára nespôsobila poklesy na kryptotrhu a uzatváranie rôznych momentum obchodov (vrátane pozícií v dodávateľoch pamäťových čipov) nespôsobilo výrazný prepad ceny BTC. Jedným z dôvodov môže byť, že kryptotrh bol už skôr silne prepredaný, čo momentálne obmedzuje jeho koreláciu so širším trhom.
Bitcoin (D1)
BTC sa aktuálne obchoduje blízko hornej hranice konsolidačného pásma po nedávnych poklesoch. Hlavný test sily môže prísť v scenári, keď sa cena posunie smerom k úrovni 76 000 USD, kde sa nachádza EMA 50. Táto úroveň opakovane fungovala ako významná rezistenčná zóna už od jesene — najmä na začiatku októbra 2025 a v polovici januára 2026.
Prelomenie nad túto úroveň by mohlo signalizovať obnovený tlak smerom k oblasti 90 000 USD. Naopak medvedia reakcia v pásme 70 000–76 000 USD by mohla spustiť ďalší klesajúci impulz, ktorý by potenciálne mohol poslať cenu pod hranicu 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
BTC už prelomil nad úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu, zatiaľ čo 38,2 % retracement ešte viac zvýrazňuje oblasť okolo 75 000 USD ako potenciálne kľúčovú rezistenčnú úroveň.
Zdroj: xStation5
