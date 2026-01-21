Bitcoin: Môže byť Davos zlomovým bodom pre legislatívu kryptomien? 💰

- Bitcoin sa nachádza v konsolidácii po viac než 30 % korekcii vo 4Q, pričom negatívny sentiment a korelácia s akciami obmedzujú potenciál rastu.
- Pozornosť sa presúva do Davosu, kde sa intenzívne diskutuje o regulácii kryptomien v USA, najmä o zákone CLARITY.
- Odstúpenie Coinbase od podpory návrhu zákona oddialilo jeho prijatie, no rokovania pokračujú a očakáva sa upravená verzia legislatívy.
Bitcoin v poslednom období prechádza náročným obdobím. Po viac než 30 % korekcii v 4Q 2025 zostáva najväčšia svetová kryptomena v konsolidácii. V uplynulých týždňoch sa Bitcoin pokúsil o prerazenie smerom nahor z tohto pásma, no rastúce medzinárodné napätie znížilo chuť investorov riskovať, čo stlačilo Bitcoin späť pod hranicu 90 000 USD.
Bitcoin zostáva silnejšie korelovaný s indexom US500 ako so zlatom. Pokles ochoty investorov podstupovať riziko negatívne ovplyvňuje dopyt po kryptomenách ako celku.
Pozornosť trhu sa aktuálne presunula do Davosu, kde sa regulácia kryptomien — najmä americký zákon CLARITY — stala jednou z kľúčových tém diskusií medzi politikmi, bankami a predstaviteľmi krypto odvetvia.
CEO Coinbase Brian Armstrong využil príležitosť na otvorenú kritiku aktuálnej verzie zákona CLARITY (Crypto Market Structure Act) a tvrdí, že zákon príliš zvýhodňuje tradičný finančný sektor a ohrozuje inovácie. Coinbase stiahla svoju podporu návrhu, pretože legislatíva rozširuje právomoci SEC, obmedzuje DeFi, spomaľuje tokenizáciu a prakticky zakazuje úročenie stablecoinov. Armstrongov postoj — „žiadny zákon je lepší ako zlý zákon“ — prekvapil zákonodarcov aj časť odvetvia, čo spôsobilo oneskorenie práce bankového výboru Senátu a kritiku zo strany niektorých politikov.
Zároveň však Armstrong zdôraznil, že diskusie zostávajú konštruktívne, procesu sa aktívne zúčastňuje aj Biely dom, a očakáva sa, že revidovaná verzia zákona — s jasnejším rozdelením právomocí medzi SEC a CFTC — bude predstavená. Davos zároveň zdôraznil rastúce inštitucionálne prijatie kryptomien, keď veľké banky a burzy otvorene diskutovali o tokenizácii aktív a nonstop trhoch postavených na blockchaine, čo podčiarkuje naliehavosť potreby jasnej regulácie.
Odhadovaný ďalší vývoj zákona CLARITY:
-
Senátny bankový výbor by mal zákon opätovne prerokovať po legislatívnej prestávke, pričom sa zameria na rozsah právomocí SEC, pravidlá pre výnosy zo stablecoinov a reguláciu DeFi.
-
Pokračovanie dvojstranných rokovaní, pričom tlak odvetvia na dosiahnutie kompromisu pred stratou politickej dynamiky narastá.
-
Možné opätovné predloženie revidovanej verzie zákona ku koncu tohto alebo začiatkom budúceho mesiaca, s jasnejším rozdelením právomocí medzi SEC a CFTC.
Bitcoin dnes posilňuje o 1,20 % na 89 300 USD po včerajšej takmer 5 % korekcii k 88 000 USD.
Zdroj: xStation 5
