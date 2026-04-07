Bitcoin opäť oslabil 🔻

- Bitcoin klesol k 68 800 USD a reagoval na rast geopolitického napätia.
- Trumpovo ultimátum voči Iránu zvýšilo tlak na rizikové aktíva.
- Napriek tomu do spotových Bitcoin ETF ďalej prúdi kapitál.
- Kľúčom pre ďalší rast môže byť upokojenie konfliktu a posun v americkej regulácii krypta.
Bitcoin v utorok počas ázijského obchodovania oslabil spolu s ďalšími rizikovými aktívami, keď trhy znervózneli pred vypršaním ultimáta amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu. Najväčšia kryptomena sveta klesla až o 2,2 % a pohybovala sa okolo 68 800 USD, čím vymazala časť predchádzajúcich ziskov po krátkom návrate nad hranicu 70 000 USD. Pod tlak sa dostal aj ether, ktorý odpísal až 2,8 %.
Nervozita na trhoch súvisí s rastúcim geopolitickým napätím. Trump pohrozil útokmi na iránsku civilnú infraštruktúru, ak nebude znovu otvorený Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre svetový obchod s energiami. Popri kryptomenách kolísali aj akcie, pričom futures na S&P 500 strácali okolo 0,4 %.
Podľa analytičky spoločnosti BTC Markets zostáva sentiment okolo bitcoinu v krátkodobom až strednodobom horizonte skôr medvedí. Trh sa teraz nachádza vo vyčkávacom režime, keď kupujúci nemajú dostatočnú silu na potvrdenie prerazenia vyššie a predajcovia zároveň nedokázali spustiť výraznejší výpredaj. Investori tak zostávajú opatrní a čakajú predovšetkým na ďalší vývoj konfliktu s Iránom.
Zaujímavé však je, že si bitcoin aj napriek zvýšenej volatilite vedie relatívne odolne. Predajný tlak zo strany inštitúcií podľa trhu poľavuje a americké spotové Bitcoin ETF zaznamenali v pondelok čistý prílev kapitálu vo výške 471,3 milióna USD. To naznačuje, že časť investorov naďalej využíva poklesy na nákupy.
Od začiatku marca sa bitcoin väčšinou drží v pásme 65 000 až 75 000 USD, čo potvrdzuje pokračujúcu fázu konsolidácie. Ďalší výraznejší smer môže prísť až vo chvíli, keď sa vyjasní geopolitická situácia a zároveň sa posunie americká legislatíva týkajúca sa kryptomien. Práve možné upokojenie konfliktu a schválenie Clarity Act v USA patria podľa trhu medzi hlavné možné impulzy pre ďalší rast digitálnych aktív.
Vývoj bitcoinu tak teraz zostáva úzko previazaný s globálnou náladou investorov. Kým bude pretrvávať neistota okolo Iránu a cien ropy, kryptomeny pravdepodobne zostanú citlivé na akýkoľvek nový geopolitický impulz.
Graf BITCOIN (H4)
Bitcoin sa aktuálne obchoduje okolo 68 466 USD a po krátkodobom výkyve sa opäť stabilizoval v blízkosti oboch kĺzavých priemerov. Pozitívnym signálom je, že cena zostáva nad EMA 50 na 67 815 USD aj nad SMA 100 na 68 082 USD, čo naznačuje mierne zlepšené krátkodobé technické nastavenie. Trh sa však stále pohybuje v širšom bočnom pásme, kde už dlhší čas chýba výraznejší impulz pre silnejší trendový pohyb. RSI na 54,9 sa drží v neutrálnom pásme a ukazuje, že má bitcoin priestor na pohyb na obe strany bez známok prekúpenosti či prepredanosti. Aj momentum 102,5 naznačuje mierne pozitívnu dynamiku, no zatiaľ nie takú silnú, aby potvrdila začiatok výraznejšej rastovej vlny. Z technického pohľadu tak trh pôsobí skôr stabilizačne, pričom kupujúci získali miernu prevahu, ale zatiaľ nedokázali presadiť jednoznačné prerazenie smerom nahor.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
➡️EURUSD pod 1,17 pred FOMC
Dáte si TACO? Prímerie v Iráne s Janom Kofroňom z Karlovej univerzity
BREAKING: Ďalší rast zásob ropy, pokles zásob palív
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
