Bitcoin pod tlakom. Z ETF fondov odteklo rekordných 870 miliónov dolárov.

- Bitcoinové ETF zaznamenali odlev 870 miliónov dolárov, čo je druhý najväčší denný odlev od ich spustenia.
- Bitcoin klesol pod 96 000 dolárov, čo je o viac ako 20 % menej ako jeho októbrové maximum.
- Likvidita trhu klesla o 30 %, čo zvyšuje riziko ďalších prudkých výpredajov.
Bitcoin naďalej klesá a jeho medvedí trend sa prehlbuje, keďže cena klesla pod hranicu 96 000 libier. Investori strácajú záujem o rizikovejšie aktíva a za jediný deň stiahli z bitcoinových ETF takmer 870 miliónov libier, čo predstavuje druhý najväčší odlev kapitálu od ich spustenia.
Cena najväčšej kryptomeny je teraz o viac ako 20 % nižšia ako jej rekordná hodnota zo začiatku októbra, kedy dosiahla historické maximum viac ako 120 000 libier. Oslabenie dopytu po kryptomenách prichádza v čase, keď trhy vo všeobecnosti zápasia s poklesom ochoty riskovať a rastúcou neistotou ohľadom budúcnosti menovej politiky v USA.
Kryptomeny v zajatí makroekonomických tlakov
Trh s kryptomenami zostáva pod značným tlakom od októbrovej výpredaja v hodnote 19 miliárd dolárov, ktorý z celkovej trhovej kapitalizácie kryptomien zmazal viac ako 1 bilión dolárov. K výpredaju prispela vlna nútených likvidácií pákových pozícií – podľa údajov CoinGlass bolo len za posledných 24 hodín likvidovaných viac ako 1 miliarda USD v špekulatívnych obchodoch.
Oslabenie kryptotrhu odzrkadľuje aj situáciu na širších finančných trhoch. Po krátkom raste amerických akcií, ktorý bol spôsobený úľavou od ukončenia vládneho shutdownu, sa sentiment opäť zhoršil. Oneskorenia v makroekonomických údajoch USA zvyšujú neistotu o tom, či Fed skutočne pristúpi k skorému zníženiu úrokových sadzieb. Výsledkom je tlak na rizikové aktíva – a kryptomeny, ako zvyčajne, reagujú najostrejšie.
Oslabenie likvidity a pokles technickej podpory
Podľa údajov Kaiko sa hĺbka trhu s bitcoinmi znížila. To znamená schopnosť absorbovať veľké obchody bez výrazných výkyvov cien – približne o 30 % od októbrovej výpredaja. Trh sa tak stáva citlivejším na prudké pohyby a krátkodobé výpredaje.
Z technického hľadiska sa Bitcoin blíži k psychologickej hranici 70 000 libier, pričom sentiment zostáva utlmený. Obchodníci na derivátových trhoch zvyšujú svoje pozície vo volatilných stratégiách, ako sú strangles a straddles, ktoré ťažia z cenových výkyvov bez ohľadu na smer pohybu.
Ak sa likvidita ďalej nezlepší a trhy nenájdu istotu o budúcej politike Fedu, cesta späť nad hranicu 100 000 libier môže byť dlhšia, ako investori očakávajú.
Graf: BITCOIN (H4)
