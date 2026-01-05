Bitcoin prekonal hranicu 92 000 USD – býčí signál na úvod roku 2026

-
Bitcoin na úvod roka prekonal 92 000 USD, čo naznačuje možný býčí trend.
-
Rástli aj ďalšie kryptomeny ako Ethereum či XRP.
-
Technické indikátory a nákupy veľkých hráčov podporujú rast.
-
Trh bude sledovať, či sa Bitcoin udrží nad 95 000 – 100 000 USD.
-
Bitcoin (BTC) vstúpil do roku 2026 so silným rastom, keď v pondelok prekonal hranicu 92 000 USD za kus, čo je úroveň, ktorú stabilne nedosiahol od konca minulého roka. Tento vývoj naznačuje, že trhový sentiment sa začína obracať v prospech býkov, a môže ísť o prvé náznaky širšieho oživenia.
Podľa dát z burzy Binance BTC prelomil úroveň 92 000 USDT, pričom zaznamenal rast za posledných 24 hodín a drží si túto úroveň. Obchodníci to vnímajú ako dôležitý technický moment, keďže okrúhle hodnoty bývajú významnými psychologickými bariérami.
Širší kryptotrh naberá na sile
Rast Bitcoinu sprevádza aj posilňovanie ďalších významných kryptomien – Ethereum, XRP a Dogecoin tiež zaznamenali rast v úvodných obchodných dňoch nového roka. Ide teda o širšiu rally naprieč trhom, keď investori upravujú svoje pozície po slabšom závere roka 2025.
Obnovená dôvera investorov a prelomenie 92 000 USD výrazne posilnilo náladu na trhu a otvorilo diskusiu o možnosti ďalšieho rastu.
Technické faktory a inštitucionálna aktivita
Z technického hľadiska je obchodovanie nad 92 000 USD považované za konštruktívny trendový signál. Ak sa udrží, môže to prilákať ďalší kapitál, a to nielen od retailových investorov, ale aj inštitúcií.
Pozitívnu náladu podporujú aj prílevy do spotových ETF, nákupy zo strany veľkých držiteľov („veľrýb“) a celkové zlepšenie apetítu po riziku. Tieto faktory pravdepodobne prispeli k prekonaniu rezistencie.
Očakávania a riziká
Aj napriek pozitívnym indikátorom niektorí analytici upozorňujú na opatrnosť. Príliš rýchly rast v kombinácii s vysokým záujmom môže vyústiť do volatilného vývoja, najmä ak sa Bitcoin stretne s odporom v pásme ďalších cieľových cien.
Najbližšou testovanou zónou bude 95 000 až 100 000 USD, ktorej prekonanie by mohlo potvrdiť pokračovanie rastového trendu. Ak by sa však trh pod touto hladinou zastavil, môžeme očakávať konsolidáciu alebo korekciu.
