Bitcoin rastie o 3 % pred zverejnením dát PPI z USA

Bitcoin sa dnes pokúša o opatrné zotavenie a približne 90 minút pred zverejnením amerických dát o indexe výrobných cien (PPI) rastie takmer o 3 %. Kryptomeny získali určitý priestor na nadýchnutie po včerajšej správe o inflácii CPI v USA, ktorá investorom priniesla aspoň dočasnú úľavu po tom, čo jadrový CPI medzimesačne vzrástol o 0,2 %, teda pod konsenzom 0,3 %.
Zaujímavé je, že Bitcoin vykazoval len malú koreláciu s Wall Street, kde akcie včera plošne uzavreli nižšie. Napriek prudkým poklesom indexu Nasdaq 100 sa kryptomene podarilo odraziť smerom k úrovni 63 000 USD. Ak dnešné dáta PPI vyjdú v súlade s očakávaniami alebo pod nimi, Bitcoin by mohol svoje zotavenie predĺžiť.
Na druhej strane silnejší než očakávaný rast výrobných cien by mohol narušiť mierne holubičí a upokojujúci inflačný obraz, ktorý vytvorilo včerajšie zverejnenie CPI. V takomto scenári by Bitcoin mohol mať problém opäť získať býčie momentum, najmä v prostredí zvýšených výnosov dlhopisov a stále posilňujúceho amerického dolára.
Bitcoin (D1)
Zdroj: xStation5
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