Bitcoin rastie takmer o 4 % na najvyššiu úroveň od začiatku februára 2026

Bitcoin dnes rastie vďaka zlepšenému sentimentu na akciových trhoch, podporenému najsilnejšími prítokmi do ETF od júla 2025 a zvýšenou aktivitou veľkých hráčov. Cena sa pokúša o udržateľný prieraz nad 78 000 USD a otestovanie 200-dňovej EMA (červená línia).
- Pohyb nad 78 000 USD dáva investorom nádej, že by sa býčí trend mohol ďalej predĺžiť a Bitcoin by mohol nabrať momentum na otestovanie oblasti 84 000 USD, kde sa nachádza EMA 200 — teda úroveň, ktorá sa zmenila z podpory na rezistenciu a zostáva neprerazená od októbra 2025.
- Naopak, pokles pod 50-dňovú EMA (oranžová línia), teda okolo 75 000 USD, by mohol signalizovať návrat k downtrendu a vyberaniu ziskov, s rizikom silnejšieho medvedieho pohybu smerom k 60 000 USD.
- Pri pohľade na indikátor SAR sú stále viditeľné výrazné podobnosti so vzorom z januára 2026. Prieraz nad 80 000 USD by mohol potvrdiť silnejšie odrazové momentum, ak by ho sprevádzal jasný rast spotového dopytu, zlepšenie sentimentu na opčnom trhu a pokračujúce veľké transakcie zo strany whales.
V tejto chvíli však zostáva pozicionovanie na opciách relatívne opatrné a spotový trh má stále ďaleko od eufórie. Hlavnou výnimkou je vyššia aktivita v ETF tokoch.
Zdroj: xStation5
