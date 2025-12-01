Bitcoin sa prepadol pod 86 000 USD: Kryptomenový trh odštartoval december silným výpredajom

-
Bitcoin sa začiatkom decembra 2025 prepadol pod 86 000 USD.
Pokles bol spôsobený kombináciou makroekonomických faktorov, odlivom kapitálu a slabým dopytom.
Výpredaj zasiahli aj iné kryptomeny, čím sa znížila celková kapitalizácia trhu.
Úroveň 80 000 USD predstavuje dôležitý support, ktorý trh aktuálne testuje.
Bitcoin začiatkom decembra prudko oslabil a jeho cena sa prepadla pod hranicu 86 000 USD. Tento pokles je súčasťou širšej korekcie kryptomenového trhu, ktorá v posledných týždňoch vymazala značnú časť ziskov z októbrového maxima.
Zdroj: xStation5
Dôvody poklesu
Analytici poukazujú na viacero faktorov, ktoré spustili výpredaj:
Rastúca averzia voči riziku a neistota v súvislosti s vývojom úrokových sadzieb vyvolali odliv kapitálu z kryptomien.
Masívne likvidácie pákových pozícií prehĺbili pokles cien.
Slabý dopyt po Bitcoine počas poklesu — chýbajú kupujúci pri „výpredajových“ cenách.
Slabnúci príliv prostriedkov do ETF fondov viazaných na Bitcoin.
Vývoj na trhu a širšie dopady
Cena Bitcoinu sa z októbrového vrcholu na úrovni okolo 126 000 USD prepadla takmer o 40 %. Negatívny sentiment sa preniesol aj na ďalšie kryptomeny ako Ethereum, čo viedlo k poklesu celkovej trhovej kapitalizácie sektora.
Zosilnená korelácia medzi kryptomenami a tradičnými finančnými trhmi znamená, že podobný vývoj sledujeme aj na akciových indexoch.
Výhľad do budúcnosti
Trh sleduje hranicu 80 000 USD ako technicky významnú úroveň. Jej prelomenie by mohlo znamenať ďalšie oslabenie Bitcoinu. Niektorí analytici však považujú aktuálny pokles za „očistu“ trhu, ktorá môže vytvoriť zdravší základ pre budúci rast.
