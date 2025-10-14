Bitcoin stráca dynamiku a klesá na 111 000 USD 📉Ethereum stráca 3 %

- Bitcoin a Ethereum klesajú po neúspešnom pokuse o odraz
- Whale adresa 0xb317 otvára novú short pozíciu na BTC
- Nálada na Wall Street opäť slabne
Cena Bitcoinu opäť klesá smerom k 111 000 USD a aktuálna korekcia naznačuje, že medvede môžu mať záujem otestovať nedávne minimá okolo 108 000 USD.
Nálada na Wall Street slabne a navyše whale adresa 0xb317 – známa svojou short stávkou na Bitcoin v hodnote 192 miliónov USD, otvorenou tesne pred piatkovým tweetom Donalda Trumpa – teraz otvorila ďalšiu short pozíciu v hodnote 163 miliónov USD.
Táto pozícia aktuálne vykazuje približne 5 miliónov USD nerealizovaného zisku a likvidačná cena je na úrovni 125 500 USD. Tento vývoj vyvolal špekulácie o možnom insider tradingu zo strany adresy 0xb317.
Zdroj: xStation5
Ethereum kleslo pod kľúčovú úroveň 4 000 USD a nedokázalo preraziť nad 50-dňový EMA, aby znovu získalo trvalé býčie momentum.
Aktuálna kľúčová úroveň podpory sa nachádza na 3 600 USD (200-dňový EMA).
Zdroj: xStation5
Prílevy do Bitcoin ETF boli v piatok a pondelok záporné (–326 miliónov USD).
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
