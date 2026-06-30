Bitcoin v medveďom trhu 🚩 Štvrťročný prehľad kryptomien

Bitcoin mal katastrofálny začiatok roka a rovnako slabý druhý štvrťrok, počas ktorého rally smerom k 81 000 USD úplne vyprchala. Kryptomena sa tak prepadla na najnižšie úrovne roka 2026, zatiaľ čo spotový dopyt zostáva utlmený, vyberanie ziskov naďalej dominuje a pozicionovanie na derivátovom trhu ukazuje na pretrvávajúcu opatrnosť investorov.
Kľúčový vývoj
- V júni Bitcoin prvýkrát od roku 2024 klesol pod 60 000 USD. Hlavnou brzdou boli pretrvávajúce odlivy z amerických spotových Bitcoin ETF, ktoré počas posledných týždňov prvej polovice roka dosiahli odhadom 4,5–6 mld. USD.
- Slabosť sa začala už skoro. V januári zaznamenali Bitcoin a Ethereum ETF takmer 1 mld. USD odlivov počas jediného dňa, čo nastavilo negatívny tón pre celý rok. Napriek silnému odrazu v marci, keď ETF prilákali 1,32 mld. USD prítokov, zakončili spotové Bitcoin ETF prvý štvrťrok stále s čistými odlivmi okolo 500 mil. USD.
- Predajný tlak znovu zosilnel v máji a júni. Šesťdňová séria odlivov z ETF v objeme viac než 1,5 mld. USD znížila čisté prítoky za rok 2026 iba na približne 536 mil. USD. Trh ETF sa zároveň čoraz viac koncentroval okolo spoločností BlackRock a Fidelity, ktoré predtým priťahovali väčšinu prítokov, no v posledných týždňoch sa zmenili na čistých predajcov.
- V júni spoločnosť Strategy prvýkrát od roku 2022 predala malú časť svojich bitcoinových držieb, čo zaťažilo sentiment okolo najväčšieho firemného držiteľa Bitcoinu na svete.
- Pokles cien Bitcoinu zasiahol aj ťažobný sektor. Pri niektorých ťažiaroch výrobné náklady prekročili trhovú cenu Bitcoinu, zatiaľ čo hashrate siete na začiatku roka 2026 klesol približne o 5,8 %. To poukazuje na rastúci tlak v celom ťažobnom odvetví.
- Narativ Bitcoinu ako zaistenia proti slabosti amerického dolára stratil momentum. Trhy totiž začali oceňovať jastrabejší Fed, vyššie úrokové sadzby a rotáciu kapitálu z kryptomien smerom k akciám spojeným s AI a polovodičmi, rovnako ako k vysoko očakávanému IPO spoločnosti SpaceX.
- Na regulačnom fronte investori stále čakajú na prielom. Pokrok okolo Clarity Act v Spojených štátoch zostáva pomalý, čo obmedzuje inštitucionálny apetít napriek pokračujúcemu rozširovaniu kryptomenových služieb zo strany veľkých finančných firiem.
Graf Bitcoinu (časový rámec D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
- Ethereum v prvej polovici roka 2026 výrazne zaostávalo za Bitcoinom, pretože investori preferovali Bitcoin ETF, zatiaľ čo dopyt po ETH zostával podstatne slabší.
- Spotové Ethereum ETF naďalej priťahovali len obmedzený inštitucionálny záujem. Prítoky zostávali výrazne pod úrovňami pri bitcoinových produktoch, a to aj v obdobiach zlepšujúceho sa trhového sentimentu.
- Staking Etherea dosiahol ďalšie rekordné maximum. Viac než tretina celkovej ponuky ETH je uzamknutá v stakingu, čo znižuje množstvo voľne obiehajúcich mincí.
- Siete Layer-2 naďalej získavali na význame. Spracovávali rastúci podiel transakcií na Ethereu a pomáhali znižovať poplatky na hlavnej sieti.
- Aktivita v decentralizovaných financiách (DeFi) zostala odolná. Celková uzamknutá hodnota (TVL) však zostala pod maximami z predchádzajúceho cyklu, pretože investori zostávali opatrní.
- Využívanie stablecoinov na Ethereu ďalej rástlo. To posilňuje pozíciu siete ako hlavnej vyrovnávacej vrstvy pre tokenizované dolárové transakcie.
- Vývojári Etherea pokračovali v práci na upgrade Pectra, jednom z najdôležitejších nadchádzajúcich vylepšení protokolu. Jeho cieľom je zlepšiť škálovateľnosť, efektivitu validátorov a používateľskú skúsenosť.
- Napriek zlepšujúcim sa on-chain fundamentom zostávalo ETH pod tlakom. Vyššie úrokové sadzby v USA a silná výkonnosť akcií spojených s AI naďalej odvádzali kapitál zo širšieho kryptomenového trhu.
Graf Ethereum (časový rámec D1)
Zdroj: xStation5
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