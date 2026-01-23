BoJ ponecháva sadzby bez zmeny napriek jastrabiemu posunu vo výhlade. Čo ďalej pre USDJPY?

Bank of Japan (BoJ) ponechala krátkodobú úrokovú sadzbu bez zmeny na úrovni 0,75 %. Hoci projekcie rastu a inflácie centrálnej banky sa niesli v jasne jastrabom duchu, jenu sa zatiaľ nepodarilo výraznejšie posilniť. Mena zostáva pod tlakom zhoršujúceho sa fiškálneho výhľadu, aj keď očakávania návratu k sprísňovaniu menovej politiky do polovice roka narastajú. Trhy aktuálne zohľadňujú niečo vyše dvoch zvýšení sadzieb v roku 2026, pričom niektoré inštitúcie, ako napríklad Citi, očakávajú až tri zvýšenia.
Guvernér Kazuo Ueda svojou opatrnou rétorikou udržiava jen pod trvalým tlakom. Hoci by vyššie úrokové sadzby teoreticky mali menu podporiť v dlhšom horizonte, devízový trh sa stále sústreďuje na krátkodobý vývoj, kde rozhodnutie BoJ dominovalo naratívu.
Rozhodnutie BoJ o politike
- Ponechanie sadzieb: Základná úroková sadzba zostala na úrovni 0,75 %, po decembrovom zvýšení z 0,5 %. Rozhodnutie prešlo pomerom hlasov 8:1, pričom jeden člen hlasoval za okamžité zvýšenie na 1 %.
- Revízie smerom nahor: Banka zvýšila odhad rastu HDP pre fiškálne roky 2025–2026 na rozpätie 0,9–1,0 %. Kľúčové je výrazné zvýšenie trajektórie „core-core“ inflácie, ktorá má zostať nad cieľom 2 % až do fiškálneho roka 2027.
- Inflačné momentum: Oficiálne vyhlásenie uvádza, že mzdové tlaky a domáci dopyt podporujú inflačné momentum, ktoré kompenzuje nižšie ceny ropy a ústup globálnych rizík.
Odkaz guvernéra
- Po zasadnutí pán Ueda zopakoval, že banka bude „pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, ak sa naplnia ekonomické a inflačné predpovede.“ Zároveň však zdôraznil, že načasovanie a tempo závisí od údajov, najmä s dôrazom na trh práce.
- Fáza hodnotenia: Poznamenal, že od decembrového zvýšenia neuplynul dostatočný čas na posúdenie jeho dopadu, čo odôvodňuje súčasnú prestávku.
- Citlivosť jenu: Hoci sa vyhol priamemu komentáru k výmennému kurzu – čo patrí pod ministerstvo financií – uznal, že slabý jen zvyšuje náklady na dovoz a môže dočasne podporiť CPI.
Sprísňovanie v roku 2026
- Projekcie samotnej BoJ – stabilný core-core CPI nad 2 % a vyšší rast HDP – poskytujú základ pre ďalšie sprísňovanie. Podľa Bloomberg Economics môže dôjsť k ďalšiemu kroku v júli, čo by naznačovalo snahu vyhnúť sa príliš agresívnemu obratu v roku volieb. Trhy očakávajú jedno zvýšenie v polovici roka a možné ďalšie koncom roka.
Výhľad pre jen
Napriek jastrabím prognózam USDJPY zostáva blízko úrovne 160. Investori vnímajú rozhodnutie ako „holubičie ponechanie“, pretože neprišiel žiadny náznak bezprostredného kroku.
- Fiškálna brzda: Trhy sú čoraz viac znepokojené fiškálnou politikou Japonska, najmä návrhmi na nulovú DPH na potraviny. Obavy z rastúceho deficitu pod expanzívnou politikou tlmia dôveru investorov.
- Výnosové rozpätie: Rozdiel výnosov medzi USA a Japonskom stále favorizuje dolár, no historický nárast výnosov japonských dlhopisov – keď 40-ročné JGB prvýkrát dosiahli 4 % – teoreticky podporuje jen. Tento nárast je však spôsobený fiškálnymi obavami, nie zmenou menovej politiky.
- Fundamentálny obrat: Z pohľadu 6 až 12 mesiacov fundamenty nahrávajú jenu. Postupné zužovanie úrokového rozdielu a očakávania oslabenia dolára v dôsledku znižovania sadzieb Fedu naznačujú možné zotavenie JPY z aktuálnych miním.
Trhový sentiment a technická situácia
- Krátkodobo: Absencia jasného signálu o sprísňovaní znamená pokračujúcu volatilitu. Jen spočiatu oslabil, no následne stabilizoval, ako krátkodobé výnosy vzrástli a extrémne dlhodobé výnosy sa zmiernili.
- Strednodobo: Sentiment voči jenu je extrémne medvedí. Ak sa však naplnia rastové prognózy a BoJ naznačí konzistentnú trajektóriu sprísňovania, dlhodobé zotavenie je pravdepodobné.
- Pozície investorov: Najnovšie údaje ukazujú extrémny pokles long pozícií a nárast shortov. Čisté pozície sa blížia úrovniam (-100 000 kontraktov), ktoré historicky signalizujú obrat. Táto extrémna špekulatívna pozícia zvyšuje riziko „short squeeze“, podobného tomu, čo sme videli v roku 2024.
Technický pohľad: Rastové momentum USD/JPY začína slabnúť. Aj keď opätovný test úrovne 160 je stále možný, prielom pod 50-dňový kĺzavý priemer by bol významným signálom. Takýto pohyb by mohol spustiť hlbšiu korekciu smerom k pásmu 150–151, najmä ak trh ako celok naďalej prijíma naratív „Sell America.“
