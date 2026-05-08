BREAKING: Report NFP prekonal očakávania!

USA: Report NFP
- Non-Farm Payrolls (NFP): skutočnosť 115 tis. (odhad: 62 tis.; predchádzajúce: 178 tis.)
- Zamestnanosť v súkromnom sektore: skutočnosť 123 tis. (odhad: 74 tis.; predchádzajúce: 186 tis.)
- Miera nezamestnanosti: skutočnosť 4,3 % (odhad: 4,3 %; predchádzajúce: 4,3 %)
- Mzdy (m/m): skutočnosť 0,2 % (odhad: 0,3 %; predchádzajúce: 0,2 %)
- Mzdy (r/r): skutočnosť 3,6 % (odhad: 3,8 %; predchádzajúce: 3,5 %)
Prečo sú tieto dáta dôležité?
Report NFP meria počet novovytvorených pracovných miest v americkej ekonomike mimo poľnohospodárskeho sektora. Pokrýva väčšinu ekonomickej aktivity a považuje sa za kľúčový ukazovateľ zdravia trhu práce. Rastúca zamestnanosť signalizuje silnú ekonomiku, zatiaľ čo slabší rast pracovných miest môže naznačovať ekonomické spomalenie.
Report ovplyvňuje aj rozhodovanie Fed o úrokových sadzbách. Silný trh práce môže zvyšovať inflačné tlaky, zatiaľ čo slabšie dáta môžu Fedu poskytnúť väčšiu flexibilitu v menovej politike. Údaje NFP navyše ovplyvňujú finančné trhy, vrátane amerického dolára, dlhopisov a akcií, ktoré reagujú na výsledky nad alebo pod očakávaniami.
Stručne povedané, report funguje ako „teplomer ekonomiky“ a pomáha investorom aj tvorcom politiky hodnotiť silu a smer ekonomického rastu.
