Cena ropy klesá o 1 %, trh sleduje dopady sankcií na Rusko a možné zvýšenie produkcie OPEC+

- Cena ropy Brent aj WTI oslabuje o viac než 1 % v dôsledku neistoty okolo sankcií a možného vývoja produkcie zo strany OPEC+.
- Americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam vyvolávajú obavy, či ovplyvnia globálnu ponuku ropy.
- OPEC+ zvažuje zvýšenie produkcie už v decembri, čo by mohlo ďalej tlačiť na pokles cien.
- Investori taktiež sledujú vývoj obchodných vzťahov medzi USA a Čínou, ktoré môžu výrazne ovplyvniť dopyt po rope.
Cena ropy zaznamenala tretí pokles v rade, keď investori vyhodnocujú dopady amerických sankcií voči ruským ropným gigantom Lukoil a Rosnefť a zároveň sledujú možnosť, že by OPEC+ mohol opäť zvýšiť ťažbu
Futures na ropu Brent klesli o 93 centov (1,4 %) na 64,69 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI stratila 84 centov (1,4 %) a obchodovala sa za 60,47 USD. Tento vývoj prichádza po predchádzajúcom raste, keď ropa minulý týždeň zaznamenala najvyšší týždenný zisk od júna. Investori sa teraz snažia odhadnúť, aké účinné budú americké sankcie, ktoré prezident Donald Trump zaviedol počas svojho druhého funkčného obdobia kvôli prebiehajúcej vojne na Ukrajine. Sankcie sú zamerané priamo na kľúčové ruské ropné spoločnosti, čo zvýšilo volatilitu na trhu. Podľa analytika UBS Giovanniho Staunova trh zostáva rozdelený: niektorí účastníci stále počítajú s možným dopadom na ruský export, iní však už znižujú rizikovú prirážku, ktorú do cien minulý týždeň započítali. Dopad sankcií by však mohol byť obmedzený vďaka dostatočnej rezervnej kapacite na trhu, uviedol výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatih Birol. Napätie zvyšuje aj oznámenie Lukoilu, že plánuje predať svoje medzinárodné aktíva, čo je zatiaľ najvýznamnejší krok ruskej firmy v reakcii na západné sankcie.
Na druhej strane, indické rafinérie zatiaľ pozastavili nové objednávky ruskej ropy, kým nezískajú viac informácií od vlády a dodávateľov. Tento krok môže dočasne obmedziť odbyt ruskej ropy, no zároveň vytvára tlak na iných dodávateľov.
Dôležitým faktorom zostáva aj vývoj okolo OPEC+. Podľa zdrojov agentúry Reuters kartel zvažuje mierne zvýšenie produkcie v decembri, a to napriek tomu, že po dlhé obdobie výstup obmedzoval.
Zároveň trh sleduje aj možný pokrok v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou, dvoma najväčšími svetovými spotrebiteľmi ropy. Očakáva sa stretnutie prezidenta Trumpa s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom tento štvrtok v Južnej Kórei. Čína podľa svojho ministra zahraničia Wang Yi dúfa, že USA „vyjdú v ústrety“, aby mohlo dôjsť k zásadnejším diplomatickým rokovaniam.
OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa dostala pod tlak a aktuálne sa obchoduje okolo 60,53 USD za barel, čím už tretí deň po sebe oslabuje. Z technického pohľadu došlo k prierazu pod kĺzavé priemery EMA 50 (61,12 USD) a SMA 100 (60,82 USD), čo naznačuje zmenu krátkodobého trendu smerom nadol. Práve táto zóna teraz funguje ako rezistencia, ktorú by cena musela prekonať, aby opäť naštartovala rastový trend. Fibonacciho retracement ukazuje, že cena narazila na prvú výraznejšiu podporu v podobe 38,2 % hladiny na 60,06 USD, ktorú zatiaľ udržala. Prípadný ďalší pokles by mohol viesť k testovaniu úrovní 59,28 USD (50 % retracement) a 58,51 USD (61,8 %). Williams %R sa drží na úrovni okolo -70, čo naznačuje blízkosť prepredanej oblasti, no zatiaľ bez známok obratu. Momentum sa nachádza v zápornej zóne, čo potvrdzuje slabnúci nákupný tlak. Objem obchodov mierne rástol pri poslednom poklese, čo podporuje validitu prierazu pod kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
