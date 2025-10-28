DE40: DAX blízko týždenného maxima 📈Deutsche Börse zaostáva, SUSS MicroTec padá o 23 %

- DAX kolíše pri týždennom maxime
- DAX kolíše pri týždennom maxime
- Symrise a SUSS MicroTec oslabujú po zverejnení výsledkov
- Akcie Nordex rastú o 19 %
- Akcie Deutsche Börse sa držia výrazne pod EMA200, napriek solídnym výsledkom
Nálada na nemeckom akciovom trhu je dnes mierne lepšia, podporená pozitívnym sentimentom na Wall Street. Európske akcie rastú. Nemecký kancelár Friedrich Merz podporil iniciatívu Paneurópskej burzy, ktorá má za cieľ konkurovať americkým a čínskym akciovým trhom.
DE40
Futures na DAX (DE40) dnes rastú o takmer 0,3 %, pričom prekročili hranicu 24 400 bodov a rešpektujú kĺzavý priemer EMA50 (oranžová línia).
Zdroj: xStation5
SUSS MicroTec (interval D1)
- Deutsche Bank znížila cieľovú cenu pre SUSS MicroTec SE zo 41 EUR na 36 EUR a ponechala odporúčanie „držať“, po tom, čo spoločnosť vydala druhé varovanie o zisku v roku 2025.
- Tržby boli síce solídne — približne 118 miliónov EUR, teda o 4–5 % nad očakávaniami — no marže sa zrútili, čím sa odhalil hlavný problém.
- Hrubá marža klesla na 33,1 %, čo je hlboko pod očakávaným pásmom 38–39 %, a EBIT marža spadla len na 10,5 %.
- Podľa Deutsche Bank tento prudký pokles odráža menej priaznivý produktový mix a náklady na spustenie novej továrne na Taiwane, ktoré zhoršujú krátkodobú ziskovosť.
- Problémom nie je rast tržieb — ale marže.
- Akcie sa aktuálne obchodujú takmer 30 % pod úrovňou EMA200.
Zdroj: xStation5
Deutsche Börse (interval D1)
- Akcie prekonali očakávania, zmiernili obavy z treasury divízie
- Deutsche Börse AG (DB1:GR) zverejnila silné výsledky za 3. štvrťrok 2025, ktoré mierne prekročili očakávania analytikov a ukľudnili investorov obávajúcich sa slabších výnosov z treasury divízie.
- Čisté tržby medziročne vzrástli o 3 %, pričom tržby bez treasury výsledkov stúpli o 7 %, čo signalizuje silné jadrové podnikanie.
- Príjmy z treasury klesli o 19 %, no pokles bol menej výrazný, než trh predpokladal.
- Prísna kontrola nákladov, ktoré boli o 2 % nižšie než odhady, podporila ziskovosť. V dôsledku toho EBITDA prekonala konsenzus o 4 % a zisk na akciu o 5 %, čo znamená pozitívny návrat k rastu ziskov.
- Deutsche Börse potvrdila celoročný výhľad na rok 2025. Akcie sa aktuálne obchodujú za 18,3-násobok očakávaného EPS na rok 2026 a 12-násobok EV/EBITDA.
- Prevádzkovateľ burzy prekvapil analytikov aj napriek nízkej volatilite na trhoch. Zisk dosiahol 473 miliónov EUR, čo je 6 % medziročný rast a zároveň výrazne nad očakávaniami.
- Podľa nového CFO Jensa Schulteho zisk bez treasury vplyvov vzrástol o 7 %, čo ukazuje na odolnosť firmy aj napriek cyklickému tlaku na obchodnú aktivitu.
- Spoločnosť očakáva, že za celý rok 2025 tržby bez treasury stúpnu približne o 9 % na 5,2 miliardy EUR a EBITDA dosiahne približne 2,7 miliardy EUR, oproti 2,35 miliardy v predchádzajúcom roku.
- Zhrnuté, aj v prostredí pokojnejších trhov Deutsche Börse ukazuje schopnosť stabilného rastu — povzbudivý signál pre dlhodobých investorov.
- Analytik Deutsche Bank potvrdil odporúčanie „kúpiť“ s cieľovou cenou 291 EUR a uviedol, že výsledky ukončili negatívny trend posledných kvartálov a poskytujú silný základ pre decembrový Capital Markets Day.
Zdroj: xStation5
Symrise (SY1.DE, interval D1)
- Symrise hlási mierny pokles tržieb, no potvrdzuje ziskové ciele
- Symrise AG, nemecký výrobca vonných a chuťových látok, zaznamenal mierny pokles tržieb v treťom štvrťroku, čo odráža pomalšiu trhovú dynamiku v časti portfólia. Tržby dosiahli 1,22 miliardy EUR, oproti 1,26 miliardy EUR pred rokom, no organické tržby aj tak vzrástli o 1,4 %.
- Za prvých deväť mesiacov roka dosiahla spoločnosť tržby 3,78 miliardy EUR, mierne pod úrovňou 3,82 miliardy EUR z minulého roka, čo zodpovedá organickému rastu o 2,6 %.
- Spoločnosť upravila svoj celoročný výhľad, pričom zúžila prognózu organického rastu na 2,3 %–3,3 % (predtým 3 %–5 %), no potvrdila cieľovú EBITDA maržu okolo 21,5 %.
- Do budúcnosti Symrise opätovne potvrdila svoje strednodobé ciele do roku 2028 — organický CAGR na úrovni 5 %–7 % a EBITDA maržu medzi 21 % a 23 %.
- Napriek krátkodobým tlakom spoločnosť zdôrazňuje stabilnú ziskovosť a disciplinované plnenie dlhodobej rastovej stratégie.
Zdroj: xStation5
