US OPEN: Štvrťročné výsledky podporujú rast amerických akcií

- Výsledková sezóna potvrdzuje silné zdravie firiem z indexu S&P 500 – takmer 70 % tržieb a 85 % ziskov prekonalo očakávania, čo sú najvyššie úrovne za približne štyri roky.
- Nadchádzajúce výsledky technologickej sedmičky Mag7 budú kľúčové pre udržanie rekordných úrovní indexov.
- Rozhodnutie Fedu a očakávania zníženia úrokových sadzieb prinášajú na trh opatrný optimizmus, no prípadné zotrvanie pri reštriktívnej politike môže zvýšiť selektivitu investícií.
Štvrťročná výsledková sezóna potvrdzuje silné zdravie amerického akciového trhu
Spomedzi spoločností z indexu S&P 500, ktoré už zverejnili výsledky, takmer 70 % prekonalo odhady tržieb a až 85 % oznámilo zisk vyšší, než sa očakávalo — úroveň prekvapení, akú trh nezaznamenal približne štyri roky.
Tieto výsledky ukazujú, že firmy efektívne zvládajú makroekonomické výzvy, ako sú rastúce ceny surovín, problémy v dodávateľských reťazcoch a inflačné tlaky, a zároveň si udržiavajú rastovú dynamiku v kľúčových oblastiach svojho podnikania.
V nasledujúcich dňoch sa pozornosť investorov sústredí na zostávajúce technologické giganty zo skupiny Mag7 – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet a Meta.
Výsledky týchto spoločností výrazne ovplyvňujú akciové indexy a do veľkej miery odrážajú stav technologického a inovačného sektora.
Pozitívne prekvapenia v tomto segmente by mohli podporiť rekordné úrovne indexov S&P 500 a Nasdaq 100, zatiaľ čo slabšie výsledky môžu zvýšiť trhovú selektivitu a spôsobiť korekcie v ocenení cyklických spoločností.
Zároveň investori pozorne sledujú rozhodnutie Fedu, ktoré je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim náladu na trhu.
Aktuálne očakávania zohľadňujú možnosť zníženia sadzieb o približne 25 bázických bodov, čo prináša opatrný optimizmus, najmä v technologickom sektore a medzi firmami závislými od rastového financovania.
Na druhej strane, akýkoľvek signál o pokračovaní reštriktívnej menovej politiky alebo trvajúce inflačné tlaky môžu viesť k korekciám a vyššej selektivite investícií.
Zhrnuté, blížiace sa výsledky najväčších spoločností vrátane Mag7 a rozhodnutie Fedu budú kľúčovými faktormi, ktoré budú formovať smer vývoja akciového trhu v najbližších dňoch.
Investori by mali kombinovať analýzu výsledkov s monitorovaním menovej politiky, makroekonomických ukazovateľov a technických signálov, aby dokázali vyhodnotiť, ktoré trhové segmenty majú najväčší rastový potenciál a kde je namieste väčšia opatrnosť.
US500 (H1 Interval)
Futures na index S&P 500 vykazujú jasný a stabilný rastúci trend, ktorý pokračuje od polovice októbra. Cena sa pohybuje v dobre definovanom rastúcom kanáli, čo signalizuje prevahu kupujúcich a trvalý prílev dopytu. Kĺzavé priemery EMA 15, 50 a 100 potvrdzujú silu trhu, pričom krátkodobé EMA sú nad dlhodobými, čo naznačuje odolnosť trendu.
RSI na úrovni okolo 71 naznačuje mierne prekúpené podmienky, ktoré môžu viesť ku krátkodobej korekcii alebo konsolidácii, no celkový trend zostáva neohrozený. Súčasná cena pri hornej hranici kanála signalizuje možnú dočasnú pauzu, no trh stále ovládajú býci.
Firemné správy
-
UnitedHealth (UNH.US) rastie o približne 0,3 % po zverejnení silných výsledkov za Q3. Tržby vzrástli o 12 % na 113,2 miliardy USD, zisk na akciu bol 2,59 USD (upravene 2,92 USD). Spoločnosť zvýšila výhľad na rok 2025 na minimálne 16,25 USD na akciu, mierne nad konsenzom. Napriek nákladovým tlakom efektívne riadi výdavky a investuje do vývoja medicínskych technológií, čo podporuje pozitívny sentiment investorov.
-
SoFi Technologies (SOFI.US) klesá približne o 2 %, napriek silným výsledkom a rekordnému nárastu takmer milióna nových používateľov. Spoločnosť zvýšila výhľad zisku na rok 2025 na 0,37 USD na akciu, čo prevyšuje predchádzajúce odhady a odráža dynamický rast a záujem o digitálne finančné služby.
-
Amazon (AMZN.US) pridáva približne 0,6 % po oznámení, že plánuje prepustiť asi 14 000 zamestnancov v rámci reštrukturalizácie, zameranej na zjednodušenie organizácie a sústredenie sa na kľúčové segmenty ako AWS a AI. Tento krok trh vníma pozitívne ako zvýšenie efektivity a konkurencieschopnosti.
-
Microsoft (MSFT.US) si pripísal vyše 3 % po oznámení rozšíreného partnerstva s OpenAI. Microsoft podporuje transformáciu OpenAI na verejnoprospešnú organizáciu a zvyšuje investície, pričom hodnota spoločnosti sa odhaduje na približne 135 miliárd USD. Tento krok zdôrazňuje záväzok Microsoftu k rozvoju AI, čo trh prijal veľmi priaznivo.
-
Confluent (CFLT.US) vzrástol o 11 % po zverejnení výsledkov za Q3 2025, ktoré prekonali očakávania trhu. Spoločnosť špecializujúca sa na streamovanie dát v reálnom čase dosiahla tržby 298,5 milióna USD (+19 % r/r), nad odhadom 292,5 mil. USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 0,13 USD, čo je o 33,6 % viac než očakávania (0,10 USD).
Nadchádzajúce výsledky spoločnosti Meta: Prijme trh AI transformáciu pozitívne? 🔎
